9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по замку Шарошпатак, Токаю и Херцегкуту
Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив замок Шарошпатак, винный регион Токай и деревню Херцегкут с уникальными погребами. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
8 авг в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эгерсалок и Эгер с дегустацией вин
Посетите Эгерсалок с его уникальными термальными источниками и Эгер, знаменитый своими винами и барочной архитектурой. Насладитесь обедом и дегустацией вин
Начало: По договоренности
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная экскурсия по Балатонфюреду и Тихани
Насладитесь видами крупнейшего озера Центральной Европы, посетите курорт Балатонфюред, полуостров Тихань и атмосферный хутор Радпуста
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€750 за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке: индивидуальная экскурсия
Посетите Дьюлу, город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя Крепостную купальню в живописном парке
Начало: По договоренности
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
Насладитесь уникальной пещерной купальней Демьен и барочным городом Эгер. Окунитесь в атмосферу средневековья и продегустируйте знаменитые венгерские вина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дебрецену и Вене с посещением исторических мест
Начало: По договоренности
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€900 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Популярные экскурсии»
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