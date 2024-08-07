2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €220 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Будапешту с личным гидом
Индивидуальная экскурсия по Будапешту раскроет многогранность столицы Венгрии. Узнайте увлекательные исторические факты и современные реалии города
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в пещеру Таваш с катанием на лодочках
Погрузитесь в атмосферу истории и природы: пещера Таваш с подземным озером и крепость Сиглигет ждут вас! Уникальные виды и целебный микроклимат
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд: Путешествие по старинным городам Венгрии
Романтика западной Венгрии: Кёсег, Шопрон и дворец Эстерхази. Прогулки по улочкам, исторические памятники и венгерский Версаль ждут вас
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €430 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие в Тапольцу, Веспрем и Херенд
Погрузитесь в атмосферу древней Венгрии, посетив Тапольцу с её уникальной карстовой пещерой, Веспрем - город королев, и знаменитую фарфоровую мануфактуру Херенд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пейзажи Балатона: Кестхей, Тихань, Балатонфюред
Индивидуальная экскурсия в Хевизе откроет для вас уникальные места Венгрии и ее богатую историю
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «Популярные экскурсии»
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