  1. Экскурсии

Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта

1000Дорог
1000Дорог – Гид из Хевиза
Экскурсия ⛳ посетит известный курорт на озере Балатон — Балатонфюред и старейший на берегах озера город 🏙️ Кестхей с огромным дворцово-парковым ансамблем.

После этого можно будет окунуться в термальное озеро Хевиз, купание в котором показано при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, суставных болях, радикулите и многом другом.

После купания в озере вы пообедаете в местном ресторане.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €78 за человека

    Заказать экскурсию
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта

Что вы увидите

  • Полуостров Тихань
  • Город Кестхей
  • Курорт Балатонфюред
  • Термальное озеро Хевиз
Автобусная групповая экскурсия ⛳. Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.

Маршрут:

    08:00 - Будапешт-Балатонфюред-Тихань-Кестхей
    14:00 - 16:00 - Купание в озере Хевиз
    16:30 - 17:30 - Обед
    18:00 - Переезд в Будапешт.
    Полностью оправдывающий свое название полуостров Тихань (говорят, что этот топоним как раз и произошел от славянского «тишь») является жемчужиной озера Балатон. Отсюда в тишине и спокойствии можно насладиться панорамой озера. Сам остров 🏝️ вдается в озеро на 5 километров, разделяя его на две неравные части, в одном месте можно увидеть самый узкий участок Балатона – расстояние до противоположного берега составит всего 1, 5 км. Здесь же можно посетить живописную фольклорную деревню и основанное королем Андрашем Первым старинное аббатство 11 века. Сохранившийся документ об основании аббатства, несмотря на то, что он на латыни и имеет только около 100 венгерских слов, считается древнейшим памятником венгерского языка.
    На берегах Балатона расположено множество городов. Кестхей является самым древним из них, однако известность пришла к этому городу сравнительно недавно, когда в 18 веке граф Фештетич основал здесь дворец. Дворец Фештетичей является одной из самых больших усадеб в Венгрии и основной достопримечательностью 🏛️ Кестхея – парково-дворцовый ансамбль поражает своей масштабностью.
    Крупнейшим городом на берегах озера Балатон является популярный еще с 19 века курорт Балатонфюред – целебные минеральные источники в сочетании с возможностями для купания в озере привлекали и продолжают привлекать множество гостей. Курорт славится своей кардиологической базой. Почти все строения в Балатонфюреде охраняются как памятники архитектуры.
    Рядом с озером Балатон находится другое озеро – самое большое термальное озеро в Европе Хевиз (47 500 м2). Температура воды здесь около 24 градусов зимой и около 36 летом. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. Целебные воды Хевиза предоставили возможность для развития крупного бальнеологического курорта. Термальное купание – прекрасное завершение насыщенного дня.
    Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности.
    Что входит
    • Поездка к живописным берегам озера Балатон и на полуостров Тихань
    • Входные билеты в Тиханьское аббатство
    • Посещение известного курорта на озере Балатон — Балатонфюред и старейшего на берегах озера города Кестхей
    • Возможность окунуться в термальные воды Хевиза
    • Обед с вином
    Что не входит
    • Входные билеты для купания на термальном озере в Хевизе (около 8 евро в зависимости от сезона и категории, оплата на месте).
    Начало и место завершения
    🚩 Отель The Ritz-Carlton
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта
    Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз с выездом из Будапешта

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    1000Дорог
    1000Дорог
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Еще несколько необычных экскурсий в Хевизе

    Все краски Словении
    170
    9 часов
    Все краски Словении
    Древние города Птуй и Марибор, живописные деревни и средневековые замки на авто-пешеходной экскурсии
    Северное побережье Балатона
    96
    4 часа
    Северное побережье Балатона
    Будапешт из Хевиза
    199
    10 часов
    Будапешт из Хевиза
    Шюмег. Рыцарский турнир и буддийская ступа.
    106
    3 часа
    Шюмег. Рыцарский турнир и буддийская ступа.
    Кестхей
    21
    1 час
    Кестхей
    Веспрым и мануфактура фарфора Херенд
    106
    4 часа
    Веспрым и мануфактура фарфора Херенд