Еще несколько необычных экскурсий в Хевизе

Что вас ожидает

Марибор — город 🏙️ холмов и виноградников

Вы посетите второй по величине город Словении, где погуляете по набережной реки Дравы, покормите лебедей, отдохнете и насладитесь прекрасными видами, как это любят делать местные жители. А еще увидите Иудейскую, Судебную и Водяную оборонительные башни, рассмотрите старейшую в мире плодоносящую виноградную лозу, зайдете в посвященный ей дом-музей и, по желанию, продегустируете в винотеке вкуснейшее местное вино 🍷.

Словения как на ладони

Недалеко от центра Марибора находится 386-метровый холм Пирамиды. Если вы не сильно устанете, мы совершим 30-минутное восхождение на его вершину. С нее вам откроются чудесные виды на горы ⛰️, леса, виноградники и сам Марибор. А если вы предпочитаете природе шопинг, то вместо подъема на холм можно посетить современный торговый центр Европарк, где продают прекрасные словенские продукты и сувениры 🎁.

Старинный Птуй

Наша следующая цель — древнейший словенский город Птуй, в Средние века находившийся на «янтарной дороге» из Прибалтики к Дунаю. Вы увидите «визитную карточку» города — Птуйский град — получите представление о замковой архитектуре XIII века и насладитесь чудесными видами на окрестности. При желании, заглянете в музеи 🖼 замка и рассмотрите экспозиции костюмов и масок, коллекцию музыкальных инструментов, предметов интерьера, картин, оружия и доспехов.

Колоритные поселки и деревни

На обратном пути мы заедем в небольшую словенскую деревню на реке Мура, где вы увидите плавающую на воде действующую водяную мельницу и сможете купить, в качестве сувенира, небольшую упаковку свежей муки. А в расположенном неподалеку городе Мурска Собота погуляете по парку вокруг замка, увидите памятник советским и югославским воинам Второй мировой войны и заглянете в музей с интересной экспозицией об истории 📖 региона Помурье. В завершение посетите поселки Залачань и Кехидакуштань, известные парком, гольф-клубом и термальным источником.

Организационные детали