Еще несколько необычных экскурсий в Хевизе

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Все краски Словении

Древние города Птуй и Марибор, живописные деревни и средневековые замки на авто-пешеходной экскурсии

Aleks
Aleks – Гид из Хевиза
Вы сравните традиции и стиль жизни Венгрии и Словении, история 📖 которых тесно связана друг с другом.

Погуляете по старинным словенским городам и насладитесь захватывающими ландшафтами.

Если пожелаете, продегустируете местное вино 🍷 и подниметесь на холм Пирамиды.

Я сделаю все, чтобы путешествие стало для вас интересным, запоминающимся и комфортным!
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €170 за экскурсию

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Все краски Словении
Все краски Словении

Что вас ожидает

Марибор — город 🏙️ холмов и виноградников
Вы посетите второй по величине город Словении, где погуляете по набережной реки Дравы, покормите лебедей, отдохнете и насладитесь прекрасными видами, как это любят делать местные жители. А еще увидите Иудейскую, Судебную и Водяную оборонительные башни, рассмотрите старейшую в мире плодоносящую виноградную лозу, зайдете в посвященный ей дом-музей и, по желанию, продегустируете в винотеке вкуснейшее местное вино 🍷.

Словения как на ладони
Недалеко от центра Марибора находится 386-метровый холм Пирамиды. Если вы не сильно устанете, мы совершим 30-минутное восхождение на его вершину. С нее вам откроются чудесные виды на горы ⛰️, леса, виноградники и сам Марибор. А если вы предпочитаете природе шопинг, то вместо подъема на холм можно посетить современный торговый центр Европарк, где продают прекрасные словенские продукты и сувениры 🎁.

Старинный Птуй
Наша следующая цель — древнейший словенский город Птуй, в Средние века находившийся на «янтарной дороге» из Прибалтики к Дунаю. Вы увидите «визитную карточку» города — Птуйский град — получите представление о замковой архитектуре XIII века и насладитесь чудесными видами на окрестности. При желании, заглянете в музеи 🖼 замка и рассмотрите экспозиции костюмов и масок, коллекцию музыкальных инструментов, предметов интерьера, картин, оружия и доспехов.

Колоритные поселки и деревни
На обратном пути мы заедем в небольшую словенскую деревню на реке Мура, где вы увидите плавающую на воде действующую водяную мельницу и сможете купить, в качестве сувенира, небольшую упаковку свежей муки. А в расположенном неподалеку городе Мурска Собота погуляете по парку вокруг замка, увидите памятник советским и югославским воинам Второй мировой войны и заглянете в музей с интересной экспозицией об истории 📖 региона Помурье. В завершение посетите поселки Залачань и Кехидакуштань, известные парком, гольф-клубом и термальным источником.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • При себе нужно иметь загранпаспорт с действующей шенгенской визой и медстраховку.
  • Время в пути — около двух часов в одну сторону (без учета посещения достопримечательностей).
  • Еда, напитки и входные билеты 🎫 (посещение по желанию) не включены в стоимость: дом Старой лозы — 15 евро с группы, музеи Птуйского града — 5 евро взрослый билет или 10 евро семейный, региональный музей в Мурске Соботе — 3 евро взрослые, 2 евро дети, Мельничный музей — по договоренности. Как правило, по пн и праздничным дням музеи не работают.
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении
Все краски Словении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aleks
Aleks
Добрый день, дорогие путешественники! Я живу в Венгрии, но часто приезжаю в соседнюю Словению. Знаю и очень люблю обе эти страны. Надеюсь, что институтское увлечение историей и фотографией позволит сделать наши экскурсии действительно интересными, а опыт жизни в Европе поможет ответить на ваши практические вопросы.
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