Всё о Секешфехерваре

Полезная информация о Секешфехерваре

Что нужно знать о Секешфехерваре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Секешфехерваре
05:4949
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаСекешфехервар
По-английскиSzekesfehervar
Столица регионаСекешфехервар является столицей региона
Население города101 600 чел.
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота117 м. от уровня моря

Где находится Секешфехервар на карте