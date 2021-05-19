Всё о Залаэгерсеге

Полезная информация о Залаэгерсеге

Что нужно знать о Залаэгерсеге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Залаэгерсеге
05:5045
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇺 Венгрия
Название городаЗалаэгерсег
По-английскиZalaegerszeg
Столица регионаЗалаэгерсег является столицей региона
Население города61 898 чел.
Часовой поясEurope/Budapest
Средняя высота152 м. от уровня моря

Где находится Залаэгерсег на карте