Как добраться до Буонметхуот на самолёте
В Буонметхуот 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phung-Duc Airport» вам не избежать
Список аэропортов Буонметхуот
- Фунгдук BMVPhung-Duc Airport
Самые дешёвые билеты в Буонметхуот из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 608
|1ч
|15.10.2020
|из 🇻🇳Дананга
|1 798
|55м
|25.01.2021
|из 🇻🇳Хайфона
|1 806
|1ч 40м
|18.01.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|1 875
|1ч 45м
|03.01.2021
|из 🇻🇳Вини
|2 631
|1ч 25м
|29.01.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|4 150
|6ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇻🇳Хюэ
|4 956
|10ч 10м (⇵1)
|23.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|23 725
|40ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Буонметхуот
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Буонметхуот, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Ханой
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