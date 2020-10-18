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Летим в Буонметхуот

Как добраться до Буонметхуот на самолёте

В Буонметхуот 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phung-Duc Airport» вам не избежать

Список аэропортов Буонметхуот

  1. Фунгдук BMV
    Phung-Duc Airport

Самые дешёвые билеты в Буонметхуот из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇻🇳Хошимина1 608
15.10.2020из 🇻🇳Дананга1 79855м
25.01.2021из 🇻🇳Хайфона1 8061ч 40м
18.01.2021из 🇻🇳Ханоя1 8751ч 45м
03.01.2021из 🇻🇳Вини2 6311ч 25м
29.01.2021из 🇻🇳Нячанга4 1506ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇻🇳Хюэ4 95610ч 10м (⇵1)
23.01.2021из 🇷🇺Новосибирска23 72540ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Буонметхуот, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Ханой

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Буонметхуот