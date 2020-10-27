  1. Вьетнам
  2. Далат

Летим в Далат

Как добраться до Далата на самолёте

В Далате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lien Khuong Airport» вам не избежать

Список аэропортов Далата

  1. Линханг DLI
    Lien Khuong Airport

Самые дешёвые билеты в Далат из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇻🇳Кантхо1 64345м
11.12.2020из 🇻🇳Хошимина1 71955м
20.10.2020из 🇻🇳Вини1 7461ч 35м
09.02.2021из 🇻🇳Ханоя1 8851ч 50м
24.12.2020из 🇻🇳Дананга2 1141ч 15м
16.10.2020из 🇻🇳Хайфона3 7261ч 45м
17.10.2020из 🇻🇳Тханьхоы4 04226ч (⇵1)
22.12.2020из 🇹🇭Бангкока4 1121ч 45м
16.11.2020из 🇻🇳Фукуока4 17311ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇻🇳Тамков4 23612ч 45м (⇵1)
25.12.2020из 🇻🇳Хюэ4 39516ч 20м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Новосибирска32 23018ч (⇵2)
01.09.2021из 🇷🇺Москвы32 53619ч 15м (⇵2)
31.03.2021из 🇺🇦Киева36 40032ч 25м (⇵2)
02.01.2021из 🇺🇦Херсона50 67945ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива67 79720ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Далата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дананг, Ханой, Хайфон, Хошимин и Винь

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Далат - маленький Париж во Вьетнамских горах
Далат - маленький Париж во Вьетнамских горах