Как добраться до Далата на самолёте
В Далате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lien Khuong Airport» вам не избежать
Список аэропортов Далата
- Линханг DLILien Khuong Airport
Самые дешёвые билеты в Далат из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|1 643
|45м
|11.12.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 719
|55м
|20.10.2020
|из 🇻🇳Вини
|1 746
|1ч 35м
|09.02.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|1 885
|1ч 50м
|24.12.2020
|из 🇻🇳Дананга
|2 114
|1ч 15м
|16.10.2020
|из 🇻🇳Хайфона
|3 726
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇻🇳Тханьхоы
|4 042
|26ч (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|4 112
|1ч 45м
|16.11.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|4 173
|11ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇻🇳Тамков
|4 236
|12ч 45м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇻🇳Хюэ
|4 395
|16ч 20м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|32 230
|18ч (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Москвы
|32 536
|19ч 15м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|36 400
|32ч 25м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇺🇦Херсона
|50 679
|45ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|67 797
|20ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Далата
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Далата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дананг, Ханой, Хайфон, Хошимин и Винь
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