Как добраться до Дананга на самолёте
В Дананге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Da Nang International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дананга
- Дананг DADDa Nang International Airport
Самые дешёвые билеты в Дананг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|1 644
|1ч 30м
|10.12.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|1 719
|1ч 20м
|15.10.2020
|из 🇻🇳Хайфона
|1 720
|1ч 15м
|01.11.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|1 769
|1ч 5м
|09.11.2020
|из 🇻🇳Вини
|1 818
|1ч 10м
|29.10.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|1 860
|1ч 45м
|21.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 861
|1ч 20м
|14.12.2020
|из 🇻🇳Далата
|1 877
|1ч 5м
|19.10.2020
|из 🇻🇳Буонметхуот
|2 124
|55м
|18.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|3 695
|1ч 40м
|14.11.2020
|из 🇻🇳Вана Дона
|3 775
|11ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇻🇳Тханьхоы
|4 206
|5ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇻🇳Плейку
|4 933
|12ч 45м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|6 875
|9ч 40м (⇵1)
|18.01.2021
|из Пусана
|9 563
|4ч 55м
|24.10.2020
|из Сеула
|9 907
|4ч 40м
|10.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|11 120
|7ч (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇯🇵Токио
|15 958
|15ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из Гонконга
|17 477
|16ч 55м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|21 287
|38ч 5м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 864
|37ч 10м (⇵2)
|26.09.2021
|из 🇯🇵Осаки
|21 948
|9ч 50м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|23 151
|37ч 50м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|23 482
|23ч 40м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|24 786
|15ч 55м (⇵1)
|08.03.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|33 774
|37ч 30м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇦🇺Голда-Коста
|34 107
|17ч 45м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|34 376
|27ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|34 982
|43ч (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|35 594
|22ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇰🇭Сиемреапа
|36 187
|23ч 55м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇧🇾Минска
|39 351
|29ч 40м (⇵2)
|10.07.2021
|из 🇺🇸Чикаго
|46 817
|23ч 5м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|47 015
|47ч 50м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇰🇿Алматы
|47 527
|40ч 5м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|48 440
|46ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|50 997
|22ч 50м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇺🇦Херсона
|51 982
|44ч 50м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇬🇭Аккры
|59 312
|25ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дананга
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дананга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Буонметхуот, Далат, Ханой и Нячанг
- 27.10.202031.10.2020
- 04.03.202107.03.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону