8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
$85 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $430 за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Вьетнама, посетив Императорскую цитадель, пагоду Тхьенму, королевские усыпальницы и собор Фу Кам. (144 symbols)
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $408 за всё до 2 чел.
10 часов
Билеты
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
$215 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина2 августа 2024Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно! Наталья и Александр окутали нас заботой и знаниями так,
- ММария2 августа 2024Самая заботливая принимающая сторона. Я много беру экскурсий и мне есть с чем сравнить. Наталья и Александр предусмотрели все, вручили
- ННаталья31 июля 2024С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько экскурсий. Всё идеально продумано, от транспорта до аутентичных мест для обеда. Чувствуется любовь организаторов к культуре Вьетнама и увлекательная подача разнообразной информации
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Что ещё посмотреть»
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