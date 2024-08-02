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что мы просто наслаждались процессом. У нас троих (взрослые и ребенок 5 лет) получилась персональная экскурсия по цене групповой. А это просто сказка - учитывались все пожелания и остановки по маршруту! Для дочки был организован небольшой квест, который захватил ее внимание. И еще нам были показаны такие места, на которые мы сами бы никогда не обратили внимание! Спасибо ребятам за возможность увидеть Хой Ан и прикоснуться к историческим и религиозным достопримечательностям. Транспорт, напитки и обед, мастер-класс по изготовлению фонариков - включены были тоже в стоимость. Очень рекомендуем и желаем только процветания!