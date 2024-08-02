Что ещё посмотреть – экскурсии в Дананге

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Дананге на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
$85 за человека
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $430 за всё до 2 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Вьетнама, посетив Императорскую цитадель, пагоду Тхьенму, королевские усыпальницы и собор Фу Кам. (144 symbols)
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $408 за всё до 2 чел.
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Пешая
10 часов
Билеты
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
$215 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    2 августа 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно! Наталья и Александр окутали нас заботой и знаниями так,
    читать дальше

    что мы просто наслаждались процессом. У нас троих (взрослые и ребенок 5 лет) получилась персональная экскурсия по цене групповой. А это просто сказка - учитывались все пожелания и остановки по маршруту! Для дочки был организован небольшой квест, который захватил ее внимание. И еще нам были показаны такие места, на которые мы сами бы никогда не обратили внимание! Спасибо ребятам за возможность увидеть Хой Ан и прикоснуться к историческим и религиозным достопримечательностям. Транспорт, напитки и обед, мастер-класс по изготовлению фонариков - включены были тоже в стоимость. Очень рекомендуем и желаем только процветания!

    Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно!
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    Самая заботливая принимающая сторона. Я много беру экскурсий и мне есть с чем сравнить. Наталья и Александр предусмотрели все, вручили
    читать дальше

    в начале очень вкусные вьетнамские булочки и воду, предусмотрели обед, который понравился всем и моей подруге и моей привереде дочке. Сейчас в этом регионе Вьетнама довольно жарко, экскурсия была спланирована очень комфортно, остановки только в тени, недолгие пешие переходы, комфортный автомобиль с кондиционером, конечно. А сколько всего мы узнали о городе, о храмах и людях. Наталья очень увлекательно рассказывает и очень удачно составила всю экскурсию. Отдельное спасибо за галерею Рехана, это было очень красиво! Мастер классы, катание на лодочках, храмы и японский мост, все сложилось в красивую картинку. Спасибо за отличный день!

  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько экскурсий. Всё идеально продумано, от транспорта до аутентичных мест для обеда. Чувствуется любовь организаторов к культуре Вьетнама и увлекательная подача разнообразной информации
    С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
  2. Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
  3. Из Дананга - в королевский город Хюэ
  4. Куда поехать? В Ба На Хиллс
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2024
Сейчас в Дананге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 430. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 4 ⭐ отзыва, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам