12 часов
Индивидуальная
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 12:00
10 сен в 06:00
от $650 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 сен в 07:00
12 сен в 07:00
от $430 за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Вьетнама, посетив Императорскую цитадель, пагоду Тхьенму, королевские усыпальницы и собор Фу Кам. (144 symbols)
11 сен в 07:00
12 сен в 07:00
от $408 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в сентябре 2024
Сейчас в Дананге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 408 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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