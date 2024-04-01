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осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе!!! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!