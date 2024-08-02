Все – экскурсии в Дананге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Дананге на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 11:00
7 авг в 06:00
от $430 за всё до 2 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
$85 за человека
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от $430 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    2 августа 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно! Наталья и Александр окутали нас заботой и знаниями так,
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    что мы просто наслаждались процессом. У нас троих (взрослые и ребенок 5 лет) получилась персональная экскурсия по цене групповой. А это просто сказка - учитывались все пожелания и остановки по маршруту! Для дочки был организован небольшой квест, который захватил ее внимание. И еще нам были показаны такие места, на которые мы сами бы никогда не обратили внимание! Спасибо ребятам за возможность увидеть Хой Ан и прикоснуться к историческим и религиозным достопримечательностям. Транспорт, напитки и обед, мастер-класс по изготовлению фонариков - включены были тоже в стоимость. Очень рекомендуем и желаем только процветания!

    Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно!
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    Самая заботливая принимающая сторона. Я много беру экскурсий и мне есть с чем сравнить. Наталья и Александр предусмотрели все, вручили
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    в начале очень вкусные вьетнамские булочки и воду, предусмотрели обед, который понравился всем и моей подруге и моей привереде дочке. Сейчас в этом регионе Вьетнама довольно жарко, экскурсия была спланирована очень комфортно, остановки только в тени, недолгие пешие переходы, комфортный автомобиль с кондиционером, конечно. А сколько всего мы узнали о городе, о храмах и людях. Наталья очень увлекательно рассказывает и очень удачно составила всю экскурсию. Отдельное спасибо за галерею Рехана, это было очень красиво! Мастер классы, катание на лодочках, храмы и японский мост, все сложилось в красивую картинку. Спасибо за отличный день!

  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько экскурсий. Всё идеально продумано, от транспорта до аутентичных мест для обеда. Чувствуется любовь организаторов к культуре Вьетнама и увлекательная подача разнообразной информации
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  • Л
    Леонид
    1 апреля 2024
    Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
    С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
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    страны. И надо сказать, я полностью проникся такими же чувствами к новому для меня городу Да Нонг. Ни когда не слышал это название до поездки, но после нескольких дней там, совершенно не хотел уезжать. Во многом это было благодаря Диминым рассказам и советам. Очень рекомендую взять эту экскурсию, если доведется поехать во Вьетнам

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Все»

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  1. Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
  2. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
  3. Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2024
Сейчас в Дананге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 430. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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