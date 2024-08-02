12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 11:00
7 авг в 06:00
от $430 за всё до 2 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
$85 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
от $430 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина2 августа 2024Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно! Наталья и Александр окутали нас заботой и знаниями так,
- ММария2 августа 2024Самая заботливая принимающая сторона. Я много беру экскурсий и мне есть с чем сравнить. Наталья и Александр предусмотрели все, вручили
- ННаталья31 июля 2024С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько экскурсий. Всё идеально продумано, от транспорта до аутентичных мест для обеда. Чувствуется любовь организаторов к культуре Вьетнама и увлекательная подача разнообразной информации
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2024
Сейчас в Дананге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 430. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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