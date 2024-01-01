2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
Авторский тур в Дананге

Подняться на вершины гор, заглянуть на фабрику шёлка и в мраморные пещеры и перенестись в прошлое

Приглашаем провести два увлекательных дня в городах центрального Вьетнама.

Вы погуляете выше облаков, прокатившись по длинной канатной дороге, сможете зарядиться яркими эмоциями на аттракционах в парке развлечений.

Мы побываем на живописном перевале национального заповедника, с высоты которого вы полюбуетесь видами скалистых берегов и морской глади. Узнаете о религиозной жизни страны и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму. Посмотрите на изумительные картины из шёлка и познакомитесь с историей ремесла резьбы по мрамору. А город с историей длиною более 2 тысяч лет перенесёт вас в уютную атмосферу европейской провинции.
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$405
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет. Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (обязательны кроссовки и футболка с длинным рукавом для защиты от солнца и закрытые плечи и колени для посещения храмов), солнцезащитные средства, удобную сумку или рюкзак.

Проживание. В отеле «Brother Villa Hoi An» или аналогичном. 1-2-3-местные номера (по запросу).

Питание. Не включено в стоимость, но мы будем помогать вам с выбором кухни, будь то местная колоритная кафешка или ресторан с деликатесными морепродуктами.

Программа тура по дням

1 день

Парк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в Хойане

Встречаемся и отправляемся на вершину горы Бана, в парк Бана-Хиллс, похожий на целый курортный город. Вы узнаете историю его создания и прокатитесь по канатной дороге, протяжённостью более 5 км. До недавнего времени это была самая длинная канатка в мире. Представьте, как вы плавно движетесь над склонами, покрытыми тропической растительностью, которую постепенно сменяет хвойный лес. Горная река под вами бежит по огромным камням, образуя многочисленные пороги. И вот вы поднимаетесь на гору, и думаете, что уже скоро будете на месте. Но перевалив через вершину, вдруг понимаете, что это только начало пути, а перед вами открывается немыслимой красоты пейзаж. Вы окажетесь выше облаков и полюбуетесь постройками, напоминающими феодальные замки. А после можно почувствовать себя детьми и насладиться аттракционами и развлечениями.

Затем направимся к живописному перевалу в национальном заповеднике Батьма, утопающем в зелени. Увидим первозданные тропические леса и горные вершины, серпантин и скалистые берега внизу, морскую гладь и рыбацкие судёнышки вдалеке. Посмотрим на остатки оборонительных сооружений, которые сохранились со времён войны.

Спустившись, осмотрим статую богини милосердия Гуаньинь на небольшом мысе, высота которой сравнима с высотой 20-этажного дома. Заглянем в действующий монастырь, построенный в лучших традициях азиатских храмов. Вы узнаете о религиозной стороне жизни страны; о роли в ней Будды, Гуаньинь и Хотэй; о смысле символа, изображающего дракона, и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму.

Во второй половине дня прогуляемся по набережной реки, посмотрим на мосты замысловатых форм, подсвеченные разноцветными огнями, мраморные скульптуры. А завершим вечер посещением городка Хойан с историей длиною более 2 тысяч лет. Пройдёмся по его колоритным улочкам с жёлтыми домами, перенесёмся в атмосферу провинциальной Испании и сможем ощутить связь времён.

Парк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в ХойанеПарк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в Хойане
2 день

Прогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моря

Сегодня утром снова пройдёмся улочками ухоженного и чистого Хойана, увидим небольшой Японский мост, который изображён на гербе города. Затем побываем в мастерской фабрики шёлка, где из-под рук мастериц выходят изумительной красоты картины. Вы узнаете, как производят шёлковую нить, увидите процесс кропотливого труда и удивитесь качеству произведений этого древнего искусства.

После заглянем в ещё одну мастерскую. Дананг — колыбель поколений мастеров резьбы по мрамору. Мрамор здесь уже не добывают, но остались резчики и огромные пещеры мраморных гор. У их подножия находятся деревни, где по сей день секреты ремесла передаются от отца к сыну. Мы посетим пещеры, символизирующие преисподнюю, и пройдёмся ходами, прорытыми за многие века добытчиками мрамора. А потом поднимемся на вершину горы, которая олицетворяет рай. Здесь много храмов, тоннелей, извилистых переходов и обзорных площадок на разных уровнях.

Прогуляемся на закате вдоль моря и на этом завершим наше насыщенное путешествие.

Прогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моряПрогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моряПрогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моряПрогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моряПрогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моря

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Услуги сопровождающих
  • Входные билеты и трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Дананга и обратно. Рекомендуем бронировать тур за несколько дней, чтобы мы подобрали для вас комфортный способ добраться до Дананга: автобусом, поездом или самолётом
  • Питание - около 10-50 $
  • Стоимость тура указана при группе из 4-5 человек. При группе из 3 человек стоимость тура составит 322 $ с человека, при группе из 2 человек - 414 $
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты по запросу
  • Возможно проведение тура индивидуально, на машине или на байке на пассажирском сидении. Стоимость: 535 $ на авто, 445 $ на байке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг. Заберём вас из отеля, если вы остановились в Дананге, либо от аэропорта/ж. - д. станции/автобусной станции, если вы едете из другого города. Время - по договорённости
Завершение: Дананг, вечер. Привезём вас в отель или в аэропорт/на ж. - д. станцию/автобусную станцию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дананга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПрирода и пейзажиГоры
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