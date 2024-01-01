Подняться на вершины гор, заглянуть на фабрику шёлка и в мраморные пещеры и перенестись в прошлое
Вы погуляете выше облаков, прокатившись по длинной канатной дороге, сможете зарядиться яркими эмоциями на аттракционах в парке развлечений.
Мы побываем на живописном перевале национального заповедника, с высоты которого вы полюбуетесь видами скалистых берегов и морской глади. Узнаете о религиозной жизни страны и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму. Посмотрите на изумительные картины из шёлка и познакомитесь с историей ремесла резьбы по мрамору. А город с историей длиною более 2 тысяч лет перенесёт вас в уютную атмосферу европейской провинции.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$405
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет. Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (обязательны кроссовки и футболка с длинным рукавом для защиты от солнца и закрытые плечи и колени для посещения храмов), солнцезащитные средства, удобную сумку или рюкзак.
Проживание. В отеле «Brother Villa Hoi An» или аналогичном. 1-2-3-местные номера (по запросу).
Питание. Не включено в стоимость, но мы будем помогать вам с выбором кухни, будь то местная колоритная кафешка или ресторан с деликатесными морепродуктами.
Программа тура по дням
Парк развлечений Бана-Хиллс, заповедник Батьма, монастырь, прогулка по набережной, вечер в Хойане
Встречаемся и отправляемся на вершину горы Бана, в парк Бана-Хиллс, похожий на целый курортный город. Вы узнаете историю его создания и прокатитесь по канатной дороге, протяжённостью более 5 км. До недавнего времени это была самая длинная канатка в мире. Представьте, как вы плавно движетесь над склонами, покрытыми тропической растительностью, которую постепенно сменяет хвойный лес. Горная река под вами бежит по огромным камням, образуя многочисленные пороги. И вот вы поднимаетесь на гору, и думаете, что уже скоро будете на месте. Но перевалив через вершину, вдруг понимаете, что это только начало пути, а перед вами открывается немыслимой красоты пейзаж. Вы окажетесь выше облаков и полюбуетесь постройками, напоминающими феодальные замки. А после можно почувствовать себя детьми и насладиться аттракционами и развлечениями.
Затем направимся к живописному перевалу в национальном заповеднике Батьма, утопающем в зелени. Увидим первозданные тропические леса и горные вершины, серпантин и скалистые берега внизу, морскую гладь и рыбацкие судёнышки вдалеке. Посмотрим на остатки оборонительных сооружений, которые сохранились со времён войны.
Спустившись, осмотрим статую богини милосердия Гуаньинь на небольшом мысе, высота которой сравнима с высотой 20-этажного дома. Заглянем в действующий монастырь, построенный в лучших традициях азиатских храмов. Вы узнаете о религиозной стороне жизни страны; о роли в ней Будды, Гуаньинь и Хотэй; о смысле символа, изображающего дракона, и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму.
Во второй половине дня прогуляемся по набережной реки, посмотрим на мосты замысловатых форм, подсвеченные разноцветными огнями, мраморные скульптуры. А завершим вечер посещением городка Хойан с историей длиною более 2 тысяч лет. Пройдёмся по его колоритным улочкам с жёлтыми домами, перенесёмся в атмосферу провинциальной Испании и сможем ощутить связь времён.
Прогулка по Хойану, фабрика шёлка и мраморные пещеры, подъём на гору, променад вдоль моря
Сегодня утром снова пройдёмся улочками ухоженного и чистого Хойана, увидим небольшой Японский мост, который изображён на гербе города. Затем побываем в мастерской фабрики шёлка, где из-под рук мастериц выходят изумительной красоты картины. Вы узнаете, как производят шёлковую нить, увидите процесс кропотливого труда и удивитесь качеству произведений этого древнего искусства.
После заглянем в ещё одну мастерскую. Дананг — колыбель поколений мастеров резьбы по мрамору. Мрамор здесь уже не добывают, но остались резчики и огромные пещеры мраморных гор. У их подножия находятся деревни, где по сей день секреты ремесла передаются от отца к сыну. Мы посетим пещеры, символизирующие преисподнюю, и пройдёмся ходами, прорытыми за многие века добытчиками мрамора. А потом поднимемся на вершину горы, которая олицетворяет рай. Здесь много храмов, тоннелей, извилистых переходов и обзорных площадок на разных уровнях.
Прогуляемся на закате вдоль моря и на этом завершим наше насыщенное путешествие.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Услуги сопровождающих
- Входные билеты и трансферы по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Дананга и обратно. Рекомендуем бронировать тур за несколько дней, чтобы мы подобрали для вас комфортный способ добраться до Дананга: автобусом, поездом или самолётом
- Питание - около 10-50 $
- Стоимость тура указана при группе из 4-5 человек. При группе из 3 человек стоимость тура составит 322 $ с человека, при группе из 2 человек - 414 $
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты по запросу
- Возможно проведение тура индивидуально, на машине или на байке на пассажирском сидении. Стоимость: 535 $ на авто, 445 $ на байке