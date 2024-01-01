Встречаемся и отправляемся на вершину горы Бана, в парк Бана-Хиллс, похожий на целый курортный город. Вы узнаете историю его создания и прокатитесь по канатной дороге, протяжённостью более 5 км. До недавнего времени это была самая длинная канатка в мире. Представьте, как вы плавно движетесь над склонами, покрытыми тропической растительностью, которую постепенно сменяет хвойный лес. Горная река под вами бежит по огромным камням, образуя многочисленные пороги. И вот вы поднимаетесь на гору, и думаете, что уже скоро будете на месте. Но перевалив через вершину, вдруг понимаете, что это только начало пути, а перед вами открывается немыслимой красоты пейзаж. Вы окажетесь выше облаков и полюбуетесь постройками, напоминающими феодальные замки. А после можно почувствовать себя детьми и насладиться аттракционами и развлечениями.

Затем направимся к живописному перевалу в национальном заповеднике Батьма, утопающем в зелени. Увидим первозданные тропические леса и горные вершины, серпантин и скалистые берега внизу, морскую гладь и рыбацкие судёнышки вдалеке. Посмотрим на остатки оборонительных сооружений, которые сохранились со времён войны.

Спустившись, осмотрим статую богини милосердия Гуаньинь на небольшом мысе, высота которой сравнима с высотой 20-этажного дома. Заглянем в действующий монастырь, построенный в лучших традициях азиатских храмов. Вы узнаете о религиозной стороне жизни страны; о роли в ней Будды, Гуаньинь и Хотэй; о смысле символа, изображающего дракона, и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму.

Во второй половине дня прогуляемся по набережной реки, посмотрим на мосты замысловатых форм, подсвеченные разноцветными огнями, мраморные скульптуры. А завершим вечер посещением городка Хойан с историей длиною более 2 тысяч лет. Пройдёмся по его колоритным улочкам с жёлтыми домами, перенесёмся в атмосферу провинциальной Испании и сможем ощутить связь времён.