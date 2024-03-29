8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
12 окт в 08:30
13 окт в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$526 за всё до 2 чел.
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Погружение с корабля в подводный мир Сиамского залива
Начало: От вашего отеля
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- YYevgeniy29 марта 2024Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
- ООльга12 февраля 2024Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в октябре 2024
Сейчас в Фукуоке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 526. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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