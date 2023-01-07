Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь…
Роскошные пальмовые леса и скалистые горы, бескрайние песчаные пляжи и секретные водопады — всё это остров Фукуок. Я живу здесь уже много лет и не перестаю удивляться тому, насколько разнообразна местная природа. Уверен, что вам захочется сохранить яркие воспоминания о путешествии по этому райскому уголку. Добро пожаловать на мой фототур!
Фукуок в объективе
Я открою для вас этот самобытный остров и помогу увидеть его с неожиданной стороны. Вы побываете в местах, где нет толп туристов и фешенебельных отелей. Приготовьтесь восхищаться богатой флорой и фауной, поразительным контрастом между курортными локациями и нетронутой природой. А я буду рядом, чтобы запечатлеть ваши искренние эмоции на фото.
Знакомство с Фукуоком пройдет в формате экскурсии и фотосессии. Вы выберете удобный способ передвижения по острову (мопед/мотоцикл/автомобиль) и 2-3 варианта, куда отправиться:
пляжи
водопады
храмы
панорамные виды
горные тропы
Исходя из ваших предпочтений я составлю маршрут и план поездки. Далее мы покатаемся по острову, изучим местный быт и остановимся в самых красивых и необычных местах для фото. После экскурсии мы совместно отберём понравившиеся вам кадры. Уже через пару дней вы получите фотографии в электронном виде по ссылке на Google Drive.
Организационные детали
Что включено в стоимость:
трансфер
входные билеты (в зависимости от выбранных мест, уточняйте по факту составления конечного маршрута и кол-ва человек)
питьевая вода
лёгкий перекус
Обязательно иметь с собой головные уборы, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем с высочайшей защитой. В случае посещения джунглей и хайкинга — средства от насекомых и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Фукуоке
Привет! Меня зовут Дима. Я профессиональный фотограф и гид с более чем 10-летним стажем. Говорю на русском и английском языках. Прожив и проработав во Вьетнаме более 3 лет, полюбил и научился понимать эту страну. Я объездил и повидал все ключевые туристические точки страны, хорошо знаю её историю и людей.