Сбежать от забот, отдохнуть на море, изучить быт Вьетнама — вот несколько причин посетить остров Фукуок. Подскажу ещё один повод: устроить потрясающую фотосессию! В поездке по джунглям, пляжам в стиле «баунти» и горным тропам вы почувствуете себя первооткрывателями — а я помогу увидеть Фукуок глазами человека, который искренне любит этот уголок, и сохранить память о нём.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь…

Роскошные пальмовые леса и скалистые горы, бескрайние песчаные пляжи и секретные водопады — всё это остров Фукуок. Я живу здесь уже много лет и не перестаю удивляться тому, насколько разнообразна местная природа. Уверен, что вам захочется сохранить яркие воспоминания о путешествии по этому райскому уголку. Добро пожаловать на мой фототур!

Фукуок в объективе

Я открою для вас этот самобытный остров и помогу увидеть его с неожиданной стороны. Вы побываете в местах, где нет толп туристов и фешенебельных отелей. Приготовьтесь восхищаться богатой флорой и фауной, поразительным контрастом между курортными локациями и нетронутой природой. А я буду рядом, чтобы запечатлеть ваши искренние эмоции на фото.

Знакомство с Фукуоком пройдет в формате экскурсии и фотосессии. Вы выберете удобный способ передвижения по острову (мопед/мотоцикл/автомобиль) и 2-3 варианта, куда отправиться:

пляжи

водопады

храмы

панорамные виды

горные тропы

Исходя из ваших предпочтений я составлю маршрут и план поездки. Далее мы покатаемся по острову, изучим местный быт и остановимся в самых красивых и необычных местах для фото. После экскурсии мы совместно отберём понравившиеся вам кадры. Уже через пару дней вы получите фотографии в электронном виде по ссылке на Google Drive.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

трансфер

входные билеты (в зависимости от выбранных мест, уточняйте по факту составления конечного маршрута и кол-ва человек)

питьевая вода

лёгкий перекус

Обязательно иметь с собой головные уборы, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем с высочайшей защитой. В случае посещения джунглей и хайкинга — средства от насекомых и удобную обувь.