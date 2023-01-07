Фототур по острову Фукуок

Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты

Сбежать от забот, отдохнуть на море, изучить быт Вьетнама — вот несколько причин посетить остров Фукуок.

Подскажу ещё один повод: устроить потрясающую фотосессию! В поездке по джунглям, пляжам в стиле «баунти» и горным тропам вы почувствуете себя первооткрывателями — а я помогу увидеть Фукуок глазами человека, который искренне любит этот уголок, и сохранить память о нём.
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Фототур по острову Фукуок
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь…

Роскошные пальмовые леса и скалистые горы, бескрайние песчаные пляжи и секретные водопады — всё это остров Фукуок. Я живу здесь уже много лет и не перестаю удивляться тому, насколько разнообразна местная природа. Уверен, что вам захочется сохранить яркие воспоминания о путешествии по этому райскому уголку. Добро пожаловать на мой фототур!

Фукуок в объективе

Я открою для вас этот самобытный остров и помогу увидеть его с неожиданной стороны. Вы побываете в местах, где нет толп туристов и фешенебельных отелей. Приготовьтесь восхищаться богатой флорой и фауной, поразительным контрастом между курортными локациями и нетронутой природой. А я буду рядом, чтобы запечатлеть ваши искренние эмоции на фото.

Знакомство с Фукуоком пройдет в формате экскурсии и фотосессии. Вы выберете удобный способ передвижения по острову (мопед/мотоцикл/автомобиль) и 2-3 варианта, куда отправиться:

  • пляжи
  • водопады
  • храмы
  • панорамные виды
  • горные тропы

Исходя из ваших предпочтений я составлю маршрут и план поездки. Далее мы покатаемся по острову, изучим местный быт и остановимся в самых красивых и необычных местах для фото. После экскурсии мы совместно отберём понравившиеся вам кадры. Уже через пару дней вы получите фотографии в электронном виде по ссылке на Google Drive.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

  • трансфер
  • входные билеты (в зависимости от выбранных мест, уточняйте по факту составления конечного маршрута и кол-ва человек)
  • питьевая вода
  • лёгкий перекус

Обязательно иметь с собой головные уборы, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем с высочайшей защитой. В случае посещения джунглей и хайкинга — средства от насекомых и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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