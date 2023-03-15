С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи

Посетить королевство с древнейшими храмами, самобытной культурой и ремёслами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Съездить в Камбоджу из Вьетнама стоит не только для продления визы.

Чудеса кхмерской архитектуры, удивительная национальная кухня и древние традиции — Камбоджа ничуть не уступает популярным туристическим направлениям.

За 3 дня вы доберётесь до отдалённых уголков страны, изучите местный быт и побываете в знаменитых храмовых комплексах из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
Ближайшие даты:
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Доступная экзотика

Задумались, как разнообразить пляжный отдых на острове Фукуок? Приглашаю в удивительный тур по Камбодже! Здесь вас ждёт невероятный колорит: плавучие деревни, храмовые постройки, исчезающие в тенях джунглей, увитые гигантскими корневищами развалины… На пути к буддийским святыням вы проследите историю страны от древнейших времён до наших дней. Познакомитесь с гостеприимными камбоджийцам и их повседневной жизнью. Откроете загадки почти неизвестной для обычных туристов цивилизации.

Программа поездки

День 1

  • Перелёт Фукуок — Сием Рип
  • Прибытие в Сием Рип и встреча с гидом
  • Заселение в отель (2-местное размещение)
  • Круиз по озеру Тонлесап. Вы увидите плавучие деревни с их школами, ресторанами и больницами.
  • Посещение шёлководного хозяйства Artisans d’Angkor в местечке Пуок. Вы увидите весь процесс производства шёлка: от сбора коконов гусениц-шелкопрядов до их превращения в шёлковую нить.
  • Красочное Апсара-шоу с ужином в ресторане

День 2

После завтрака — выезд на осмотр достопримечательностей:

  • Ангкор-Том — древняя столица (12 в.)
  • Южные ворота, храм Байон
  • Храм Бапхуон
  • Королевская резиденция Пимеанакас («Небесный дворец»)
  • Терраса Слонов и Терраса Прокажённого Короля.
  • Храм Тапром — место съёмок фильма о приключениях Лары Крофт
  • Комплекс Ангкор-Ват — самая большая культовая постройка в мире

День 3

  • Завтрак в отеле
  • Трансфер до аэропорта
  • Перелëт на Фукуок
  • Прибытие в 18:00

Организационные детали

Стоимость тура включает

  • Питание: ужин с традиционными танцами Апсара (день 1), завтрак (день 2), завтрак (день 3)
  • Трансферы по программе в автомобиле с кондиционером
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Услуги местного русскоязычного гида по программе
  • Холодная вода и влажные салфетки во время экскурсий

Дополнительные расходы

  • Авиаперелет (примерно 400$ с человека в обе стороны)
  • Проживание в отеле (примерно 100$ с человека за 2 ночи)
  • Обратная виза во Вьетнам (если для вашей страны нет безвизового режима)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фукуока

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Водные развлечения
Выездные
На весь день

Похожие туры из Фукуока

Весь Фукуок за один день
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
12 отзывов
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
в вашем отеле
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
от 250 за всё до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
9 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
от 360 за всё до 2 чел.
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Треккинг на вершину через живописные заросли в компании гида и опытного спасателя
возле отеля EDEN
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
от 80 за всё до 2 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Фукуоке
Все экскурсии в Фукуоке
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ