Как добраться до Хайфона на самолёте
В Хайфоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cat Bi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хайфона
- Катби HPHCat Bi International Airport
Самые дешёвые билеты в Хайфон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇻🇳Плейку
|1 674
|1ч 35м
|06.11.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|1 759
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|1 818
|2ч 10м
|03.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 962
|2ч
|10.11.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|2 855
|2ч
|24.10.2020
|из 🇻🇳Дьенбьенфу
|3 577
|1ч 25м
|22.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|4 231
|7ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇻🇳Вини
|4 246
|10ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇻🇳Донгхоя
|5 481
|12ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хайфона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хайфона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Буонметхуот, Дананг, Далат, Нячанг и Фукуок
- 17.10.202018.10.2020
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