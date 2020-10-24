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Летим в Хайфон

Как добраться до Хайфона на самолёте

В Хайфоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cat Bi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хайфона

  1. Катби HPH
    Cat Bi International Airport

Самые дешёвые билеты в Хайфон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇻🇳Плейку1 6741ч 35м
06.11.2020из 🇻🇳Нячанга1 7591ч 45м
09.11.2020из 🇻🇳Кантхо1 8182ч 10м
03.11.2020из 🇻🇳Хошимина1 962
10.11.2020из 🇻🇳Фукуока2 855
24.10.2020из 🇻🇳Дьенбьенфу3 5771ч 25м
22.11.2020из 🇻🇳Ханоя4 2317ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇻🇳Вини4 24610ч (⇵1)
15.10.2020из 🇻🇳Донгхоя5 48112ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хайфона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Буонметхуот, Дананг, Далат, Нячанг и Фукуок

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