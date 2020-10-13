Как добраться до Ханоя на самолёте
В Ханое 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Noi Bai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ханоя
- Нойбей HANNoi Bai International Airport
Самые дешёвые билеты в Ханой из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇻🇳Плейку
|1 647
|1ч 35м
|27.10.2020
|из 🇻🇳Хюэ
|1 720
|1ч 15м
|26.11.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|1 720
|1ч 50м
|16.10.2020
|из 🇻🇳Туихоы
|1 765
|1ч 40м
|13.10.2020
|из 🇻🇳Донгхоя
|1 790
|1ч
|09.11.2020
|из 🇻🇳Кантхо
|1 817
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇻🇳Буонметхуот
|1 839
|1ч 50м
|07.11.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 847
|2ч 10м
|03.11.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|1 875
|2ч 5м
|25.12.2020
|из 🇻🇳Тамков
|1 879
|1ч 25м
|31.10.2020
|из 🇻🇳Дананга
|2 022
|1ч 20м
|14.10.2020
|из 🇻🇳Куинён
|2 124
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇻🇳Вини
|2 159
|55м
|26.11.2020
|из 🇻🇳Далата
|2 405
|1ч 50м
|04.02.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|4 707
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇻🇳Дьенбьенфу
|5 109
|1ч 5м
|30.11.2020
|из Сеула
|5 512
|5ч 20м
|20.01.2021
|из 🇵🇭Манилы
|5 533
|3ч 35м
|30.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|6 310
|2ч 50м
|12.03.2021
|из Гонконга
|6 642
|22ч 25м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|7 447
|3ч 20м
|11.11.2020
|из Пусана
|8 990
|4ч 40м
|01.12.2020
|из Макао
|9 427
|25ч 10м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|9 479
|32ч 50м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇱🇦Луангпхабанга
|9 636
|1ч
|02.02.2021
|из 🇲🇲Мандалая
|10 120
|6ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|11 119
|32ч 35м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|11 160
|30ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|11 608
|23ч (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|12 763
|28ч 45м (⇵1)
|31.03.2021
|из 🇹🇭Самуи
|14 164
|13ч 10м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇹🇼Тайчжуна
|16 583
|25ч 30м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|16 669
|15ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|17 220
|9ч 50м (⇵2)
|29.05.2021
|из 🇯🇵Нагои
|17 814
|22ч 55м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|19 249
|29ч 5м (⇵1)
|10.02.2021
|из Тэгу
|19 412
|25ч 15м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|19 982
|35ч 25м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|20 708
|23ч 30м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|21 263
|41ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|21 745
|13ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|22 215
|5ч (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|22 365
|13ч 40м (⇵1)
|10.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|22 711
|19ч 20м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|22 839
|17ч 10м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|23 950
|23ч 40м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇷🇺Уфы
|24 235
|31ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇯🇵Осаки
|24 623
|38ч 55м (⇵2)
|08.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|24 685
|56ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|26 145
|15ч 5м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇪🇪Таллина
|27 142
|16ч 20м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|28 297
|16ч 50м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|28 465
|25ч 55м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|29 028
|56ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|29 499
|10ч 55м
|10.02.2021
|из 🇨🇦Ванкувера
|30 373
|51ч 35м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|30 501
|19ч 45м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|30 588
|34ч 5м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|30 880
|40ч 5м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|31 850
|54ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|33 983
|21ч 50м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇸Сиэтла
|34 050
|20ч 45м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|34 146
|21ч 50м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|34 239
|26ч 5м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|34 374
|22ч 40м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|35 558
|34ч 40м (⇵2)
|15.08.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|36 842
|30ч 50м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|38 563
|17ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|38 677
|21ч 50м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|38 799
|31ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|39 285
|27ч 10м (⇵2)
|16.09.2021
|из 🇺🇦Одессы
|40 124
|19ч 55м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇺🇸Эверетт
|40 545
|41ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из Ялты
|42 816
|29ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|42 924
|46ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|43 499
|24ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|44 484
|26ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|44 523
|58ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|44 876
|26ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|45 445
|22ч 5м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇦🇿Баку
|47 498
|37ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|48 142
|50ч (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|49 008
|56ч 20м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|49 993
|28ч 11м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|50 619
|43ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|50 683
|37ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|50 859
|19ч 30м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|50 869
|47ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|51 596
|56ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|54 538
|26ч 5м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|55 568
|49ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|62 458
|26ч 15м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|64 904
|36ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|65 131
|59ч 5м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|68 161
|14ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|71 414
|51ч 45м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|71 802
|49ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|78 519
|29ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|80 959
|57ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|130 130
|50ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ханоя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ханоя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дананг, Далат, Мале, Нячанг и Фукуок
- 18.10.202020.10.2020
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