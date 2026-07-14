Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:30
Завтра в 13:30
15 июл в 13:30
$55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
$110 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июл в 08:00
16 июл в 08:00
$95 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
Получить яркий культурный и гастрономический опыт + мастер-класс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
$85 за человека
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