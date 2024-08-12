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владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.