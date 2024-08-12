На Рождество – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ханое на русском языке, цены от $31. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
6 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
11 сен в 08:30
12 сен в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
11 сен в 07:00
12 сен в 07:00
от $960 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
10 сен в 00:00
$31 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
    читать дальше

    владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.

    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь
  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
  2. Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
  3. Трансфер из аэропорта в Ханой
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2024
Сейчас в Ханое в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 960. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 6 ⭐ отзывов, цены от $31. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам