13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
11 сен в 08:30
12 сен в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
11 сен в 07:00
12 сен в 07:00
от $960 за всё до 2 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
10 сен в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 августа 2024Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2024
Сейчас в Ханое в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 960. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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