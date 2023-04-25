Все – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ханое на русском языке, цены от $183. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое знакомство с Ханоем
На машине
18 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$183 за всё до 2 чел.
Круиз по фантастической бухте Халонг
1 отзыв
13 часов
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
9 авг в 06:30
10 авг в 06:30
от $570 за всё до 2 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по долинам Пулун и Май Чау с русскоговорящим гидом
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от $960 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    25 апреля 2023
    Первое знакомство с Ханоем
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Ханоем. Все было легко, интересно и познавательно. Кофе в конце экскурсии был прекрасен. Настоятельно рекомендую!
  • П
    Полина
    20 апреля 2023
    Первое знакомство с Ханоем
    Благодарна Лизе за интересную экскурсию, за глубокое знание темы, красиво поставленную речь. С удовольствием познакомилась с городом, были учтены все пожелания. Спасибо.
  • И
    Илья
    5 апреля 2023
    Первое знакомство с Ханоем
    Хочу поделиться своим впечатлением о гиде Елизавете, которая показала нам Ханой на прошлой неделе. Елизавета оказалась очень приятной и дружелюбной девушкой,
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    которая знает город вдоль и поперек. Она настоящий профессионал своего дела и рассказывала нам много интересных фактов о городе, его истории и культуре. Было очень приятно гулять по улочкам Ханоя в ее компании и узнавать много нового. Она также рекомендовала нам хорошие места, которые стоит посетить и блюда, которые стоит попробовать. Я бы определенно порекомендовал Елизавету в качестве гида, если вы планируете посетить Ханой. Ее знания и опыт сделают ваше путешествие еще более интересным и запоминающимся. Спасибо, Елизавета, за незабываемый тур по Ханою!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Все»

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  1. Первое знакомство с Ханоем
  2. Круиз по фантастической бухте Халонг
  3. Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2024
Сейчас в Ханое в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 183 до 960. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 19 ⭐ отзывов, цены от $183. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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