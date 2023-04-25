3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$183 за всё до 2 чел.
13 часов
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
9 авг в 06:30
10 авг в 06:30
от $570 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по долинам Пулун и Май Чау с русскоговорящим гидом
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от $960 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 апреля 2023Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Ханоем. Все было легко, интересно и познавательно. Кофе в конце экскурсии был прекрасен. Настоятельно рекомендую!
- ППолина20 апреля 2023Благодарна Лизе за интересную экскурсию, за глубокое знание темы, красиво поставленную речь. С удовольствием познакомилась с городом, были учтены все пожелания. Спасибо.
- ИИлья5 апреля 2023Хочу поделиться своим впечатлением о гиде Елизавете, которая показала нам Ханой на прошлой неделе. Елизавета оказалась очень приятной и дружелюбной девушкой,
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2024
Сейчас в Ханое в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 183 до 960. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 19 ⭐ отзывов, цены от $183. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь