читать дальше

которая знает город вдоль и поперек. Она настоящий профессионал своего дела и рассказывала нам много интересных фактов о городе, его истории и культуре. Было очень приятно гулять по улочкам Ханоя в ее компании и узнавать много нового. Она также рекомендовала нам хорошие места, которые стоит посетить и блюда, которые стоит попробовать. Я бы определенно порекомендовал Елизавету в качестве гида, если вы планируете посетить Ханой. Ее знания и опыт сделают ваше путешествие еще более интересным и запоминающимся. Спасибо, Елизавета, за незабываемый тур по Ханою!