От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама с комфортом
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
28 мар в 10:00
$2250 за человека
Мини-группой по Вьетнаму: лёгкие треккинги, кукольный спектакль на воде и круиз по бухте Халонг
Пешком исследовать горы и рисовые поля, пройти меж скал на лайнере 5* и лодке, окунуться в легенды
Начало: Наш отель в Ханое, 17:00
8 мар в 17:00
22 мар в 17:00
$1490 за человека
Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности
Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
4 мая в 10:00
18 мая в 10:00
$1500 за человека
