Мини-группой по Вьетнаму: лёгкие треккинги, кукольный спектакль на воде и круиз по бухте Халонг
Пешком исследовать горы и рисовые поля, пройти меж скал на лайнере 5* и лодке, окунуться в легенды
Начало: Наш отель в Ханое, 17:00
8 мар в 17:00
22 мар в 17:00
$1490 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
14 фев в 13:00
28 фев в 13:00
180 000 ₽ за человека
Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ...
14 фев в 10:00
21 фев в 10:00
$1800 за человека
