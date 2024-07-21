Что ещё посмотреть – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Хошимине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
На машине
24 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
На машине
На микроавтобусе
23 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Это лучшая экскурсия, которая у нас вообще была) Мисс Лан чудесно говорит по-русски, все и всех знает, отлично планирует и рассказывает) очень рекомедую!
    Это лучшая экскурсия, которая у нас вообще была) Мисс Лан чудесно говорит по-русски, все и всехЭто лучшая экскурсия, которая у нас вообще была) Мисс Лан чудесно говорит по-русски, все и всех
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Замечательная экскурсия, чтоб скоротать день в Хошимине. Много интересного, потрясающая экскурсовод мадам Лан и масса просто приятных впечателний. Вспоминаем с удовольствием, рекомендуем всем!
  • к
    константин
    1 июля 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Получили огромное удовольствие от поездки. Очень интересно,информативно. Гидом была Ирина,очень образованный и интересный человек,на все вопросы давала развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую данную поездку.
  • Д
    Дмитрий
    23 июня 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Замечательная экскурсия! Были с детьми - все понравилось. интересный рассказчик, хороший маршрут и трансфер, все продумано до мелочей! Рекомендуем к посещению - без этой экскурсии поездка во Вьетнам была бы однобокой
  • В
    Виктория
    11 июня 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    С нами был один из гидов команды Виктора - русскоговорящий вьетнамец, предложивший обращаться к нему по имени Федя. Было очень
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    интересно взглянуть на страну изнутри, глазами местного жителя, а не только как туристу. Несмотря на то, что экскурсия, скорее, туристическо-развлекательной направленности (но очень уж хотелось взглянуть на знаменитый Меконг), мы осмотрели очень красивый храм, узнали много нового про производство различной продукции из кокоса, да и в целом получили представление о быте и развлечениях вьетнамской деревни. В плане организации - все очень четко. Рекомендую брать экскурсию с обедом - хорошо поедите и получите дополнительные впечатления!

  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
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    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • H
    Helena
    11 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
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    раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

    Экскурсия была отличная!Экскурсия была отличная!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 220. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 66 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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