8 часов
Водная прогулка
Лучший выборНеповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от $160 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 августа 2024Экскурсия понравилась. Герман хорошо владеет русским языком, много и обстоятельно рассказывает про страну, быт и культурные особенности страны.
- ЮЮрий21 августа 2024Взяли экскурсию на двоих человек, гидом был мистер Герман, большое спасибо ему за хорошо проведенное время. Считаю, что никто не
- ССветлана15 августа 2024Интересный маршрут. Квалифицированный и внимательный к пожеланиям гид. Спасибо
- ВВиктория11 июня 2024С нами был один из гидов команды Виктора - русскоговорящий вьетнамец, предложивший обращаться к нему по имени Федя. Было очень
- ЮЮля14 апреля 2024Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
- HHelena11 апреля 2024Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
- ККонстантин7 декабря 2021Отличная экскурсия. Я был в период локдауна - туристов мало и от этого экскурсия становиться очень комфортной. Если вы хотите почувствовать душу китайского квартальчика - это ваша экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в сентябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 220. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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