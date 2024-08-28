На Рождество – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Хошимине на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия по дельте реки Меконг
На машине
На микроавтобусе
26 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от $160 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 августа 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия понравилась. Герман хорошо владеет русским языком, много и обстоятельно рассказывает про страну, быт и культурные особенности страны.
  • Ю
    Юрий
    21 августа 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Взяли экскурсию на двоих человек, гидом был мистер Герман, большое спасибо ему за хорошо проведенное время. Считаю, что никто не
    читать дальше

    расскажет лучше о стране, чем сам местный житель, плюс хорошо владеет русским языком. Очень понравились его рассказы об истории Вьетнама и о главных событиях страны. Однозначно рекомендую эту экскурсию, если есть один день в Хошимине.

    Взяли экскурсию на двоих человек, гидом был мистер Герман, большое спасибо ему за хорошо проведенное времяВзяли экскурсию на двоих человек, гидом был мистер Герман, большое спасибо ему за хорошо проведенное времяВзяли экскурсию на двоих человек, гидом был мистер Герман, большое спасибо ему за хорошо проведенное время
  • С
    Светлана
    15 августа 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Интересный маршрут. Квалифицированный и внимательный к пожеланиям гид. Спасибо
  • В
    Виктория
    11 июня 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    С нами был один из гидов команды Виктора - русскоговорящий вьетнамец, предложивший обращаться к нему по имени Федя. Было очень
    читать дальше

    интересно взглянуть на страну изнутри, глазами местного жителя, а не только как туристу. Несмотря на то, что экскурсия, скорее, туристическо-развлекательной направленности (но очень уж хотелось взглянуть на знаменитый Меконг), мы осмотрели очень красивый храм, узнали много нового про производство различной продукции из кокоса, да и в целом получили представление о быте и развлечениях вьетнамской деревни. В плане организации - все очень четко. Рекомендую брать экскурсию с обедом - хорошо поедите и получите дополнительные впечатления!

  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
    читать дальше

    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • H
    Helena
    11 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
    читать дальше

    раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

    Экскурсия была отличная!Экскурсия была отличная!
  • К
    Константин
    7 декабря 2021
    Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
    Отличная экскурсия. Я был в период локдауна - туристов мало и от этого экскурсия становиться очень комфортной. Если вы хотите почувствовать душу китайского квартальчика - это ваша экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по дельте реки Меконг
  2. Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
  3. Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в сентябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 220. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 46 ⭐ отзывов, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам