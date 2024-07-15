7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
7.5 часов
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $656 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 июля 2024Экскурсия была интересной, гид Ирина очень хорошо все рассказывала) удалось увидеть обезьян, крабов, илистых прыгунов, птиц и вдали летучих мышей (лисичек) на ветках) Все понравилось!!! Спасибо)
- ММария8 июля 2024Экскурсия очень понравилась, увлекательно и познавательно. Очень вкусный обед. Только хотелось бы увидеть больше животных и птиц. Еще будет здорово, когда достроят мост, чтобы не стоять в очередь на паром.
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
- ААлександр17 декабря 2019Хорошая экскурсия, отличный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
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