Е Елена Экспедиция в мангровые джунгли Экскурсия была интересной, гид Ирина очень хорошо все рассказывала) удалось увидеть обезьян, крабов, илистых прыгунов, птиц и вдали летучих мышей (лисичек) на ветках) Все понравилось!!! Спасибо)

М Мария Экспедиция в мангровые джунгли Экскурсия очень понравилась, увлекательно и познавательно. Очень вкусный обед. Только хотелось бы увидеть больше животных и птиц. Еще будет здорово, когда достроят мост, чтобы не стоять в очередь на паром.

М Марина Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления

Е Елена Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!

Ю Юлия Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.