1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уникальная экскурсия по острову Кан Жо: природа, крокодилы и свежие крабы
Погрузитесь в уникальную природу Хошимина на индивидуальной экскурсии. Встреча с крокодилами, летучими мышами и катание на джонке ждут вас
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 8ч утра
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$240 за человека
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €610 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
- ННаталья3 мая 2024Потрясающая экскурсия. Проводил гид, у которого родители были партизанами и жили в этих туннелях. Хорошее знание русского языка, знание темы и любовь к своей истории - это наш гид. Получили впечатления, эмоции и удивительную историю. Рекомендую
- ВВиктория1 мая 2024Нам с супругом экскурсия понравилась. Из плюсов: - автомобиль с кондиционером, вдвоём на заднем сиденье комфортно, - русскоговорящий гид, который вручил нам
- ЮЮля14 апреля 2024Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
- KKristina12 апреля 2024Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
- HHelena11 апреля 2024Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 150 до 610. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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