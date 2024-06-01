Экскурсии на 1 день в Хошимине

Найдено 12 экскурсий в категории «На весь день» в Хошимине на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по дельте реки Меконг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 250 за всё до 10 чел.
Экскурсия в дельту реки Меконг с обедом + храм Винь Чанг
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия на остров Кан Жо
Индивидуальная
7 часов
Уникальная экскурсия по острову Кан Жо: природа, крокодилы и свежие крабы
Погрузитесь в уникальную природу Хошимина на индивидуальной экскурсии. Встреча с крокодилами, летучими мышами и катание на джонке ждут вас
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за человека
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 8ч утра
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$240 за человека
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 610 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
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    Лан рассказала нам очень много о Вьетнаме, выбрала маршрут так, чтобы не попасть в большие скопления туристов, очень приятная в общении. Спасибо!

    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Потрясающая экскурсия. Проводил гид, у которого родители были партизанами и жили в этих туннелях. Хорошее знание русского языка, знание темы и любовь к своей истории - это наш гид. Получили впечатления, эмоции и удивительную историю. Рекомендую
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Нам с супругом экскурсия понравилась. Из плюсов: - автомобиль с кондиционером, вдвоём на заднем сиденье комфортно, - русскоговорящий гид, который вручил нам
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    в начале поездки по бутылочке с водой. Для нас экскурсию проводил Виктор, прекрасно говорящий по-русски, со знанием песен и поговорок, благодаря чему получается живой и насыщенный разговор. Рассказал многое не только о войне, но и в целом об истории Вьетнама - очень интересно! Ещё раз отдельное спасибо! - сама локация стоит того, чтобы её посетить. Вы окажетесь именно там, где происходили важные события 20 века. - если ехать из Хошимина, то экскурсия занимает первую половину дня, можно выехать не очень рано, предварительно выспавшись, и вторая половина дня останется в вашем распоряжении. Минусов мы не обнаружили. В общем, как видно из отзыва, мы довольны, спасибо)

  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
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    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • K
    Kristina
    12 апреля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
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    Гид прекрасно говорил на русском. Мог ответить на любые вопросы. В целом нам понравилось. Из минусов- мы плотно позавтракали, потом нас поили чаем с дегустацией меда, потом дегустировали фрукты и кокосовые конфеты. К тому моменту как нужно было ехать в ресторан на обед мы были совершено не голодны, поэтому отменили обед и раньше вернулись в город. Ну и что нужно понимать, что место очень туристическое и сильно коммерциализированно.

  • H
    Helena
    11 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
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    раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

    Экскурсия была отличная!Экскурсия была отличная!
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    3 марта 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 150 до 610. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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