7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия по острову Кан Жо: природа, крокодилы и свежие крабы
Погрузитесь в уникальную природу Хошимина на индивидуальной экскурсии. Встреча с крокодилами, летучими мышами и катание на джонке ждут вас
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
6 авг в 13:00
7 авг в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
3 часа
Билеты
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
6 авг в 13:00
7 авг в 09:00
$69 за билет
7 часов
Водная прогулка
Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
Расписание: по договоренности с клиентом
6 авг в 13:00
7 авг в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
6 авг в 13:00
7 авг в 09:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Популярные экскурсии»
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