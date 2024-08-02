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интересно взглянуть на страну изнутри, глазами местного жителя, а не только как туристу. Несмотря на то, что экскурсия, скорее, туристическо-развлекательной направленности (но очень уж хотелось взглянуть на знаменитый Меконг), мы осмотрели очень красивый храм, узнали много нового про производство различной продукции из кокоса, да и в целом получили представление о быте и развлечениях вьетнамской деревни. В плане организации - все очень четко. Рекомендую брать экскурсию с обедом - хорошо поедите и получите дополнительные впечатления!