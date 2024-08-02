Все – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Хошимине на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Многоликий Сайгон
На машине
65 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от $110 за всё до 2 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
На машине
24 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    2 августа 2024
    Многоликий Сайгон
    Одна из лучших экскурсий!!! Ирина прекраснейший рассказчик! Материал интересный, насыщенный. Время пролетело быстро. Испытала весь спектр эмоций во время прогулки. Очень рекомендую данную экскурсию!!!
  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Многоликий Сайгон
    Большое спасибо Ирине за экскурсию, нам очень понравилось! За полдня осмотрели все основные достопримечательности Хошимина. Ирина много и интересно рассказывала
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    об истории города и страны, а также о современных буднях жителей. Ответила на все наши вопросы. Передвигались на комфортабельном автомобиле с водителем, что очень удобно, так как гиду не приходится отвлекаться на дорогу, тратить время на парковку и тд. Очень рекомендую Ирину и её экскурсии.

  • к
    константин
    1 июля 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Получили огромное удовольствие от поездки. Очень интересно,информативно. Гидом была Ирина,очень образованный и интересный человек,на все вопросы давала развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую данную поездку.
  • Д
    Дмитрий
    23 июня 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Замечательная экскурсия! Были с детьми - все понравилось. интересный рассказчик, хороший маршрут и трансфер, все продумано до мелочей! Рекомендуем к посещению - без этой экскурсии поездка во Вьетнам была бы однобокой
  • Н
    Наталия
    16 июня 2024
    Многоликий Сайгон
    Посетили экскурсию Многоликий Сайгон 7 июня 2024. Очень понравилось! Был русско-говорящий гид Ирина, очень интересно, ничего лишнего рассказала историю, показала
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    интересные места, немного не повезло с погодой, но Ирина поедусмотрительно взяла зонтики, а также платки, чтобы можно было посетить Пагоду. В конце, когда стало жарко попробовали Вьетнамский кофе с яйцом, вкус потрясающий, а также придаёт сил и бодрости, для дальнейшей экскурсии! Совершенно не утомительная ээкскурсия, всем рекомендую! Пешком конечно столько не увидишь и не узнаешь!

  • В
    Виктория
    11 июня 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    С нами был один из гидов команды Виктора - русскоговорящий вьетнамец, предложивший обращаться к нему по имени Федя. Было очень
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    интересно взглянуть на страну изнутри, глазами местного жителя, а не только как туристу. Несмотря на то, что экскурсия, скорее, туристическо-развлекательной направленности (но очень уж хотелось взглянуть на знаменитый Меконг), мы осмотрели очень красивый храм, узнали много нового про производство различной продукции из кокоса, да и в целом получили представление о быте и развлечениях вьетнамской деревни. В плане организации - все очень четко. Рекомендую брать экскурсию с обедом - хорошо поедите и получите дополнительные впечатления!

  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
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    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • H
    Helena
    11 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
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    раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

    Экскурсия была отличная!Экскурсия была отличная!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 220. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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