7.5 часов
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
8 часов
Водная прогулка
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от $260 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
- ААлексей3 апреля 2023Отличная экскурсия.
- ААнна24 января 2023Экскурсия понравилась, Виктори- русскоговорящий вьетнамец очень много и интересно рассказал про страну, культуру. Организовано все тоже хорошо.
- ИИлья13 августа 2022Выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
Сейчас в Хошимине в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 270. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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