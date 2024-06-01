За городом и природа – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Хошимине на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
5 отзывов
7.5 часов
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
На машине
5 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от $260 за всё до 2 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
  2. Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
  3. Экспедиция в мангровые джунгли
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
Сейчас в Хошимине в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 270. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 14 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам