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Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
Во время двухдневной поездки в Хошимин вы увидите основные достопримечательности 🏛️ города: собор Сайгонской Богоматери, Центральное почтовое отделение, музей 🖼 военной истории 📖, фабрику лаковых изделий, рынок Бен Тхань и другие.

Во второй день запланирована поездка в тоннели Кучи, которые были построены во времена войны с США.
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Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой

Что вы увидите

  • Собор Сайгонской Богоматери
  • Центральное почтовое отделение
  • Музей военной истории
  • Рынок Бен Тхань
  • Фабрика лаковых изделий
  • Здание народного комитета
  • Памятник Хо Ши Мину
  • Тоннели Кучи
Первый день-прибытие.
Во время обзорной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями 🏛️ первого по величине города Вьетнама — Хошимина (до 1975 г. — Сайгон), такими как. Собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей 🖼 военной истории 📖, рынок Бентхань, фабрика лаковых изделий, центр города, здание народного комитета, памятник Хошимину. Город 🏙️ Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы ⭐️ Ханой и других городов Вьетнама. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфортом и лоском Запада.
Второй день
В 70 км от г. Хошимина расположены туннели Кучи — известная вьетнамская достопримечательность времен войны Сопротивления. Это комплекс многоэтажных подземных сооружений, служивших во время войны базой вьетнамских партизан и убежищем для местного населения. Общая протяженность туннелей составляет более 200 км, а глубина самых нижних этажей достигает 12 м.
Передвигаясь под звуковое сопровождение залпов оружия по подземному лабиринту с сотнями переходов, комнатами различного назначения, среди которых встречаются и такие уникальные, как кухня 🥧 специальной конструкции, дым которой не был виден на поверхности земли, встречая на своем пути муляжи и настоящие образцы оружия и другой военной техники, ловушки для непрошенных гостей, вы почувствуете себя настоящим партизаном. Помимо осмотра подземных сооружений и различных видов приспособлений против американской военной техники, вы можете сами пострелять на расположенном недалеко стрельбище из настоящего оружия производства разных стран и разных годов
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Ночь в отеле 3* с завтраком
  • Обед
  • Ужин
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в отеле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Ч.
Катя Ч.
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Катя Ч. проводит ещё 5 экскурсий

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