Первый день-прибытие.

Во время обзорной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями 🏛️ первого по величине города Вьетнама — Хошимина (до 1975 г. — Сайгон), такими как. Собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей 🖼 военной истории 📖, рынок Бентхань, фабрика лаковых изделий, центр города, здание народного комитета, памятник Хошимину. Город 🏙️ Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы ⭐️ Ханой и других городов Вьетнама. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфортом и лоском Запада.

Второй день

В 70 км от г. Хошимина расположены туннели Кучи — известная вьетнамская достопримечательность времен войны Сопротивления. Это комплекс многоэтажных подземных сооружений, служивших во время войны базой вьетнамских партизан и убежищем для местного населения. Общая протяженность туннелей составляет более 200 км, а глубина самых нижних этажей достигает 12 м.

Передвигаясь под звуковое сопровождение залпов оружия по подземному лабиринту с сотнями переходов, комнатами различного назначения, среди которых встречаются и такие уникальные, как кухня 🥧 специальной конструкции, дым которой не был виден на поверхности земли, встречая на своем пути муляжи и настоящие образцы оружия и другой военной техники, ловушки для непрошенных гостей, вы почувствуете себя настоящим партизаном. Помимо осмотра подземных сооружений и различных видов приспособлений против американской военной техники, вы можете сами пострелять на расположенном недалеко стрельбище из настоящего оружия производства разных стран и разных годов