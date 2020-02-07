Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в огромной подземной сети туннелей Кути
Осмотрите деревни и острова дельты Меконга
Оцените комплексный обед из блюд вьетнамской кухни в местном ресторане
Проплывите в шлюпке по лабиринту из каналов
Попробуйте тропические фрукты, посмотрите на процесс переработки кокосового ореха и посетите ферму с медом
Оцените живое музыкальное выступление в исполнении местных жителей
В 07:30 вас заберут от места проживания в Хошимине на роскошном минивэне и отвезут к туннелям Кути, где вы узнайте о военном вьетнамском сопротивлении против США.
В 11:30 вы отправитесь в дельту Меконга и сделаете остановку в местном ресторане, чтобы оценить обед из блюд вьетнамской кухни. После обеда в 13:30 вы окажитесь в дельте Меконга, где сможте на лодке прокатитесь по небольшим каналам под сводом кокосовых пальм. Затем взойдите на борт моторной лодки и совершите круиз на кокосовый остров. Вас высадят в резиденции местной семьи, чтобы вы смогли насладиться тропическими фруктами и попробовать чай с медом и вином, а также увидеть, как выращиваются местные продукты. Также вас ждет живая музыка в исполнении сельских жителей.
В 16:00 отправляйтесь на небольшую прогулку вдоль сельской дороги, чтобы познакомиться с жизнью местных жителей. Отдохните в спокойной атмосфере, а затем попрощайтесь и возвратитесь в город Хошимин. В период с 17:45 до 18:15 вы прибудете в Хошимин и вас доставят в ваш отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля (в пределах центра города)
Проезд на минивэне с кондиционером или туристическом автобусе (по желанию)
Опытный англоговорящий гид
Морские прогулки на лодке
Обед с фруктами и минеральной водой
Музыкальное представление с элементами тайской культуры
Стоимость всех входных билетов
Входные билеты ко всем достопримечательностям
Туристическая страховка
Что не входит
Все, что не указано выше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Удобная одежда
Наличные
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Вы получите подтверждение при оформлении заказа
Для детей младше пяти лет тур бесплатный. Родители должны будут оплатить все расходы, возникшие в течение тура
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Доступно вегетарианское меню — пожалуйста, сообщите о вашем пожелании во время бронирования
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 180 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
41
3
19
2
9
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
7 фев 2020
(Сингапур)
Я наслаждался 1-дневным туром (туннель Чи и дельта Меконга), даже устал во время долгого путешествия на d мини-автобусе с 10 людьми в моей группе. Возьмите с собой карету на лошадях, лодку-сампан, лодку-бомж, съел тропические фрукты, любовь d Традиционные сомги в D Village, даже если я не знаю, d язык, ел casava, наслаждаюсь d кокосовым напитком, люблю гулять в d village. Много учился во время d tour. Спасибо моему гиду ERIC из kim travel за день d.
Д
Денис
22 янв 2020
Брали частный тур с русско-говорящим гидом, очень понравилось. Женщину гида зовут Зум, она прекрасно говорит по русски, все нам объясняла очень подробно и интересно. Сама программа наверное такая же как и в групповом туре, но ты не зависишь ни от кого и сам выбираешь скорость продвижения, где побыть подольше, а где не останавливаться. Микроавтобус на котором ездили тоже без замечаний, комфортно и водитель очень вежливый и услужливый, жаль не успели дать ему на чай, пока разменивали деньги он уехал. Достопримечательности интересные, фабрика картин из перламутра и скорлупы тоже понравилась (мы видели такие картины в магазинах дешевле, но честно качество совершенно другое). Не очень понравился обед, и само заведение и еда на тройку с плюсом. Остальное все супер, рекомендуем.
А
Аноним
1 янв 2020
(Вьетнам)
У нас был замечательный гид Тоан. Веселый, интересный, рассказывал увлекательно. На туннелях было очень много людей, это немного подпортило впечатление, так как приходилось стоять в очереди к экспонату, чтобы наш гид начал рассказывать историю. Все остальное очень понравилось. Насыщенный день. Дорога длинная - убивает все силы. Сплав по реке Меконг понравился больше всего. Очень красиво и колоритно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хошимина