В 07:30 вас заберут от места проживания в Хошимине на роскошном минивэне и отвезут к туннелям Кути, где вы узнайте о военном вьетнамском сопротивлении против США.

В 11:30 вы отправитесь в дельту Меконга и сделаете остановку в местном ресторане, чтобы оценить обед из блюд вьетнамской кухни. После обеда в 13:30 вы окажитесь в дельте Меконга, где сможте на лодке прокатитесь по небольшим каналам под сводом кокосовых пальм. Затем взойдите на борт моторной лодки и совершите круиз на кокосовый остров. Вас высадят в резиденции местной семьи, чтобы вы смогли насладиться тропическими фруктами и попробовать чай с медом и вином, а также увидеть, как выращиваются местные продукты. Также вас ждет живая музыка в исполнении сельских жителей.

В 16:00 отправляйтесь на небольшую прогулку вдоль сельской дороги, чтобы познакомиться с жизнью местных жителей. Отдохните в спокойной атмосфере, а затем попрощайтесь и возвратитесь в город Хошимин. В период с 17:45 до 18:15 вы прибудете в Хошимин и вас доставят в ваш отель.