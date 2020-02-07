Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга

Этот роскошный тур на целый день отправит вас за пределы Хошимина к 2 популярным достопримечательностям

4.5
180 отзывов
В группе
до 15 чел.
Этот роскошный тур на целый день отправит вас за пределы Хошимина к 2 популярным достопримечательностям.

Вы посетите туннели Кути и дельту Меконга с паузой на обед и свободным временем в перерывах.
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга
Хошимин: тур по туннелям Кути и дельте Меконга

Что вы увидите 🤩

  • Củ Chi
  • Тоннели Ку Чи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте в огромной подземной сети туннелей Кути
  2. Осмотрите деревни и острова дельты Меконга
  3. Оцените комплексный обед из блюд вьетнамской кухни в местном ресторане
  4. Проплывите в шлюпке по лабиринту из каналов
  5. Попробуйте тропические фрукты, посмотрите на процесс переработки кокосового ореха и посетите ферму с медом
  6. Оцените живое музыкальное выступление в исполнении местных жителей
В 07:30 вас заберут от места проживания в Хошимине на роскошном минивэне и отвезут к туннелям Кути, где вы узнайте о военном вьетнамском сопротивлении против США.
В 11:30 вы отправитесь в дельту Меконга и сделаете остановку в местном ресторане, чтобы оценить обед из блюд вьетнамской кухни. После обеда в 13:30 вы окажитесь в дельте Меконга, где сможте на лодке прокатитесь по небольшим каналам под сводом кокосовых пальм. Затем взойдите на борт моторной лодки и совершите круиз на кокосовый остров. Вас высадят в резиденции местной семьи, чтобы вы смогли насладиться тропическими фруктами и попробовать чай с медом и вином, а также увидеть, как выращиваются местные продукты. Также вас ждет живая музыка в исполнении сельских жителей.
В 16:00 отправляйтесь на небольшую прогулку вдоль сельской дороги, чтобы познакомиться с жизнью местных жителей. Отдохните в спокойной атмосфере, а затем попрощайтесь и возвратитесь в город Хошимин. В период с 17:45 до 18:15 вы прибудете в Хошимин и вас доставят в ваш отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля (в пределах центра города)
  • Проезд на минивэне с кондиционером или туристическом автобусе (по желанию)
  • Опытный англоговорящий гид
  • Морские прогулки на лодке
  • Обед с фруктами и минеральной водой
  • Музыкальное представление с элементами тайской культуры
  • Стоимость всех входных билетов
  • Входные билеты ко всем достопримечательностям
  • Туристическая страховка
Что не входит
  • Все, что не указано выше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
  • Удобная одежда
  • Наличные
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Вы получите подтверждение при оформлении заказа
  • Для детей младше пяти лет тур бесплатный. Родители должны будут оплатить все расходы, возникшие в течение тура
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Доступно вегетарианское меню — пожалуйста, сообщите о вашем пожелании во время бронирования
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 180 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
41
3
19
2
9
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
7 фев 2020
(Сингапур)
Я наслаждался 1-дневным туром (туннель Чи и дельта Меконга), даже устал во время долгого путешествия на d мини-автобусе с 10 людьми в моей группе. Возьмите с собой карету на лошадях, лодку-сампан, лодку-бомж, съел тропические фрукты, любовь d Традиционные сомги в D Village, даже если я не знаю, d язык, ел casava, наслаждаюсь d кокосовым напитком, люблю гулять в d village. Много учился во время d tour. Спасибо моему гиду ERIC из kim travel за день d.
Д
22 янв 2020
Брали частный тур с русско-говорящим гидом, очень понравилось. Женщину гида зовут Зум, она прекрасно говорит по русски, все нам объясняла очень подробно и интересно. Сама программа наверное такая же как и в групповом туре, но ты не зависишь ни от кого и сам выбираешь скорость продвижения, где побыть подольше, а где не останавливаться. Микроавтобус на котором ездили тоже без замечаний, комфортно и водитель очень вежливый и услужливый, жаль не успели дать ему на чай, пока разменивали деньги он уехал. Достопримечательности интересные, фабрика картин из перламутра и скорлупы тоже понравилась (мы видели такие картины в магазинах дешевле, но честно качество совершенно другое). Не очень понравился обед, и само заведение и еда на тройку с плюсом. Остальное все супер, рекомендуем.
А
1 янв 2020
(Вьетнам)
У нас был замечательный гид Тоан. Веселый, интересный, рассказывал увлекательно. На туннелях было очень много людей, это немного подпортило впечатление, так как приходилось стоять в очереди к экспонату, чтобы наш гид начал рассказывать историю. Все остальное очень понравилось. Насыщенный день. Дорога длинная - убивает все силы. Сплав по реке Меконг понравился больше всего. Очень красиво и колоритно.

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