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VIP-тур: сафари в пустыне

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Хошимина
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров.

Вы проедете по песчаным дюнам как по американским горкам.

Покатаетесь по пустыне на верблюде 🐪, увидите танец 💃 живота, огненное шоу и закат среди песков.

Желающие смогут сфотографироваться на его фоне в национальных арабских костюмах и сделать роспись тату хной.

В конце поездки всех ждет роскошный фуршет и кальян.
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VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне

Что вы увидите

  • Пустыня Руб-эль-Хали
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле 🚘 делаем Extreme - Safari.
По желанию гостей предоставляем услуги русского сопровождения.
Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.

Экскурсионный тур включает в себя:

  • Катание по песчаным дюнам;
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
  • Катание на верблюдах;
  • Роспись тату хной;
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
  • Возможность сделать фотографии 📸 в национальных арабских костюмах;
  • Ужин в VIP - кемпинге
(фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты 🍉, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
  • Кальян;
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board
Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
  • Ужин в VIP - кемпинге
  • (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
  • Кальян
  • Трансфер туристов из Шарджа, Дубай, и Аджман
Что не входит
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату
  • Катание на квадроциклах, баггах и сэндбордах
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Фотоссесия
  • Возможно сопровождение русскоговорящего гида при условии предварительного заказа
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне
VIP-тур: сафари в пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Badshah T.
Badshah T.
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