Badshah T. – Гид из Хошимина

Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров.



Вы проедете по песчаным дюнам как по американским горкам.



Покатаетесь по пустыне на верблюде 🐪, увидите танец 💃 живота, огненное шоу и закат среди песков.



Желающие смогут сфотографироваться на его фоне в национальных арабских костюмах и сделать роспись тату хной.



В конце поездки всех ждет роскошный фуршет и кальян.