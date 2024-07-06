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запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать