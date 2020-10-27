Как добраться до Кантхо на самолёте
В Кантхо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Can Tho Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кантхо
- Кантхо VCACan Tho Airport
Самые дешёвые билеты в Кантхо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇻🇳Далата
|1 647
|45м
|24.10.2020
|из 🇻🇳Хайфона
|2 047
|2ч 10м
|20.10.2020
|из 🇻🇳Вини
|2 152
|1ч 50м
|20.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|2 188
|2ч 10м
|14.10.2020
|из 🇻🇳Дананга
|2 429
|1ч 30м
|20.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|4 062
|23ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇻🇳Буонметхуот
|4 325
|4ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|6 466
|23ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇻🇳Тханьхоы
|7 204
|19ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|22 270
|15ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кантхо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кантхо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дананг, Далат, Ханой, Хайфон и Фукуок
- 09.11.202016.11.2020
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