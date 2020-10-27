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Летим в Кантхо

Как добраться до Кантхо на самолёте

В Кантхо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Can Tho Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кантхо

  1. Кантхо VCA
    Can Tho Airport

Самые дешёвые билеты в Кантхо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇻🇳Далата1 64745м
24.10.2020из 🇻🇳Хайфона2 0472ч 10м
20.10.2020из 🇻🇳Вини2 1521ч 50м
20.10.2020из 🇻🇳Ханоя2 1882ч 10м
14.10.2020из 🇻🇳Дананга2 4291ч 30м
20.10.2020из 🇻🇳Хошимина4 06223ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇻🇳Буонметхуот4 3254ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇻🇳Фукуока6 46623ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇻🇳Тханьхоы7 20419ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇼Тайбэй22 27015ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кантхо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дананг, Далат, Ханой, Хайфон и Фукуок

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кантхо