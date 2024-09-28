На Рождество – экскурсии в Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Муйне на русском языке, цены от $54. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
На машине
29 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Завтра в 05:00
7 окт в 05:00
$221 за всё до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
Завтра в 08:00
7 окт в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Фантьет - «другой Вьетнам»
На мотоцикле
6 часов
Индивидуальная
Фантьет - «другой Вьетнам»
Посетить старинный портовый городок и понаблюдать за традиционной местной жизнью
Начало: У вашего отеля
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$54 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 сентября 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Спасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогал рекомендациями, отвечал на все вопросы! Удачи вам, прекрасных слушателей
    Спасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогалСпасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогалСпасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогалСпасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогалСпасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогалСпасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогалСпасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогал
  • В
    Виктория
    24 сентября 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Спасибо огромнейшее Михаилу за экскурсию! Погрузил в историю Вьетнама, показал удивительные и интересные места, и вообще очень приятный и классный собеседник,
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    с огромным багажом опыта! Далат попал в самое сердце ♥️ Очень рекомендуем и эту экскурсию, и самого Михаила как проводника в мир Вьетнама 🤩

  • A
    Anastasija
    20 августа 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбрано время - нигде не было толп туристов и мы могли спокойно и без спешки наслаждаться достопримечательностями.
    Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбраноСпасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбраноСпасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбраноСпасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбраноСпасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбрано
  • О
    Оксана
    19 августа 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Добрый день! Начну с самого главного, это именно тот гид, который прекрасно ладит с детьми с аутизмом. Толерантность уровня max.
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    Очень хорошо чувствует настроение собеседника, отлично маневрирует программой подстраивая ее именно под вас. Михаил в рамках экскурсии показал нам быт обычных жителей Муйне, увидели вживую как растет перец, как у нас говорят, душистый горошек, глава семьи был очень любезен и угостил свежим авокадо прямо с грядки, потрясающие эмоции. Вьетнам это не только Нячанг, расширяйте горизонты, не бойтесь коммуницировать с местными. Для меня Вьетнам оказался комфортнее Тая в плане общения, летели ничего не ожидая, уезжали со слезами, а таких мест очень мало в моем списке. Спасибо Михаилу за его теплое отношение к моему особенному сыну, за потрясающий подарок-неземной кофе.

  • A
    Anatoly
    28 мая 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Михаил, спасибо за прекрасную экскурсию. Изменили порядок посещения локаций из за погоды и в результате посмотрели всё и в лучшее время.
  • Н
    Натали
    25 февраля 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Все прошло отлично, Михаил очень внимательный гид, ответил на все мои организационные вопросы, предупредил заранее о том, как лучше одеться
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    для экскурсии. Много рассказывал о жизни во Вьетнаме, и, конечно же, об объектах, которые мы посещали, посоветовал пару ресторанов в Муйне. Мы воспользовались его рекомендациями и оба раза не прогадали, еда там была вкусной и недорогой. Спасибо Михаилу за отлично проведенное время:)

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «На Рождество»

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  1. Далат - уголок Франции во Вьетнаме
  2. Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
  3. Фантьет - «другой Вьетнам»
Сколько стоит экскурсия по Муйне в октябре 2024
Сейчас в Муйне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 221. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 38 ⭐ отзывов, цены от $54. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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