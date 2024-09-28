12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Завтра в 05:00
7 окт в 05:00
$221 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
Завтра в 08:00
7 окт в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
Фантьет - «другой Вьетнам»
Посетить старинный портовый городок и понаблюдать за традиционной местной жизнью
Начало: У вашего отеля
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$54 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 сентября 2024Спасибо огромное, Михаилу! Прекрасная экскурсия, очень интересно было, прекрасные места, вкусный обед! Михаил очень отзывчивый, помогал рекомендациями, отвечал на все вопросы! Удачи вам, прекрасных слушателей
- ВВиктория24 сентября 2024Спасибо огромнейшее Михаилу за экскурсию! Погрузил в историю Вьетнама, показал удивительные и интересные места, и вообще очень приятный и классный собеседник,
- AAnastasija20 августа 2024Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию! Очень понравился четко составленный маршрут. Особенно порадовало то, как было выбрано время - нигде не было толп туристов и мы могли спокойно и без спешки наслаждаться достопримечательностями.
- ООксана19 августа 2024Добрый день! Начну с самого главного, это именно тот гид, который прекрасно ладит с детьми с аутизмом. Толерантность уровня max.
- AAnatoly28 мая 2024Михаил, спасибо за прекрасную экскурсию. Изменили порядок посещения локаций из за погоды и в результате посмотрели всё и в лучшее время.
- ННатали25 февраля 2024Все прошло отлично, Михаил очень внимательный гид, ответил на все мои организационные вопросы, предупредил заранее о том, как лучше одеться
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «На Рождество»
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