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Очень хорошо чувствует настроение собеседника, отлично маневрирует программой подстраивая ее именно под вас. Михаил в рамках экскурсии показал нам быт обычных жителей Муйне, увидели вживую как растет перец, как у нас говорят, душистый горошек, глава семьи был очень любезен и угостил свежим авокадо прямо с грядки, потрясающие эмоции. Вьетнам это не только Нячанг, расширяйте горизонты, не бойтесь коммуницировать с местными. Для меня Вьетнам оказался комфортнее Тая в плане общения, летели ничего не ожидая, уезжали со слезами, а таких мест очень мало в моем списке. Спасибо Михаилу за его теплое отношение к моему особенному сыну, за потрясающий подарок-неземной кофе.