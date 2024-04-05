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проблем.. Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна. Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6 или больше часов!! Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности. Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке. Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика! Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе! Купили вьетнамский кофе себе и как подарки! Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно! Спасибо организатору Марине за ее заботу!