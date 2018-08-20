13 часов
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
9 авг в 18:00
10 авг в 18:00
от $612 за человека
9 часов
Водная прогулка
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $472 за всё до 2 чел.
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Завтра в 21:00
9 авг в 05:00
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 612. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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