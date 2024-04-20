Все – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Нячанге на русском языке, цены от $86, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Край диких водопадов Бахо
На мотоцикле
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$97 за человека
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
На мотоцикле
12 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$86 за человека
В Далат - из Нячанга
На машине
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие по Нячангу: ферма люваков, водопад и буддийские храмы
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
290$232 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
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    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • А
    Арина
    5 апреля 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    18 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
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    проблем.. Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна. Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6 или больше часов!! Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности. Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке. Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика! Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе! Купили вьетнамский кофе себе и как подарки! Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно! Спасибо организатору Марине за ее заботу!

  • E
    Elena
    4 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
  • С
    Сарыбаева
    2 ноября 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно
  • A
    Asiya
    5 апреля 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
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    телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые виды. Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы. Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво))) Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 232 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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