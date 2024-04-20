7 часов
Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$97 за человека
7.5 часов
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$86 за человека
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Нячангу: ферма люваков, водопад и буддийские храмы
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
290$232 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- ААрина5 апреля 2024Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
- ИИрина27 марта 202418 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
- EElena4 марта 2024Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Все»
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