7 часов
Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$97 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $900 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем
Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
$86 за всё до 3 чел.
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Нячангу: ферма люваков, водопад и буддийские храмы
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
290$232 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 86 до 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 6 ⭐ отзывов, цены от $86. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь