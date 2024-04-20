За городом и природа – экскурсии в Нячанге

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Нячанге на русском языке, цены от $86, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Край диких водопадов Бахо
На мотоцикле
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
7 авг в 07:00
9 авг в 07:00
$97 за человека
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $900 за всё до 2 чел.
Трансфер из Нячанга в Далат
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем
Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
$86 за всё до 3 чел.
В Далат - из Нячанга
На машине
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие по Нячангу: ферма люваков, водопад и буддийские храмы
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
290$232 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
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    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • С
    Сарыбаева
    2 ноября 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно
  • A
    Asiya
    5 апреля 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
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    телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые виды. Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы. Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво))) Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.

    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «За городом и природа»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 86 до 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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