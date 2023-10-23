Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день

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Если вы впервые отдыхаете во Вьетнаме и хотите изучить его немного больше, посетить нетуристические зоны, то экскурсия в Далат то, что вам нужно! Этот доступный и увлекательный экскурсионный тур позволит вам составить свое впечатление о стране и больше узнать о ее природе, культуре и традициях.
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Другой Вьетнам - экскурсия в Далат на 1 день
Ближайшие даты:
23
окт
26
окт
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окт
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ноя
6
ноя
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Что вас ожидает:

  • Храм Линь Фуок
  • Водопад Датанла
  • Французская Аллея
  • Глиняная деревня
  • Фабрика кофе — La Viet
  • «Crazy House»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • 07.00 - 10.00 — Сбор из отелей и переезд в Далат из Нячанга.
  • Экскурсия начнется в районе 7 утра. После короткого сбора из отелей, нас ждет 3-х часовой переезд в город Далат. По пути мы сделаем 2-3 остановки, чтобы насладиться красивыми пейзажами, кофейными плантациями и просто отдохнуть от дороги.
  • Осмотр уникального буддистского Храма Линь Фуок.
  • Вы обязательно увидите храм Линь Фуок (Linh Phuoc Pagoda). Все постройки этого храмового комплекса украшены мозаикой. А еще в храме есть колокол исполнения желаний. Целый ритуал: написать свое самое заветное желание на листочке, приклеить к колоколу и ударить в него. Говорят, что если человек чего-то искренне и очень сильно хочет, то это обязательно исполнится.
  • Водопад Датанла + электросани.
  • Датанла (Datanla Falls) — это ухоженный парк с фигурными клумбами, а также дикие джунгли, через которые вы пронесетесь на электросанях (включено в стоимость).
  • Французская Аллея.
  • В далатской дымке вашему взору откроются колониальные французские здания, которые напоминают о том, что Далат — это город, который был основан европейцами. До сих пор здесь царит колониальный французский дух, и все напоминает о некогда известном на весь мир Французском Индокитае.
  • Глиняная деревня (Clay Tunnel).
  • Глиняная деревня Далат — это уникальный туристический объект во Вьетнаме, построенный из глины и бамбука. Эта деревня представляет собой комплекс зданий и скульптур, выполненных в разных стилях и тематиках.
  • Настоящая фабрика кофе — La Viet.
  • Далат славится своим кофе на весь мир, ценители придерживаются высокого мнения о качестве местного зерна. У вас будет возможность продегустировать лучшие сорта, посмотреть производство, а после и приобрести понравившиеся кофейные зерна на одной из лучших кофейных фабрик Вьетнама — La Viet Coffee.
  • Один из самых необычных домов мира — «Crazy House».
  • Далат знаменит своим «Сумасшедшим домом» («Crazy House»). Одна весьма эксцентричная вьетнамка — мадам Данг Вьет Нга, решила создать этот необычный отель-музей. Она получила высшее архитектурное образование еще в СССР, а потом путешествовала по Испании. Все это очень повлияло на ее художественное видение и воплотилось в амбициозном, интересном и необычном проекте «Crazy House».
  • Обед. Посещение ресторана в Далате.
  • После осмотра достопримечательностей Далата, мы с вами изрядно проголодаемся и пообедаем в качественном ресторане в Далате. Обратите внимание, что обед не включен в стоимость экскурсии. В ресторане мы будем заказывать по меню, стоимость — 3-7 долларов за блюдо.
  • 16.30 - 19.30 — Возвращение в Нячанг. После обеда и насыщенного на событиями дня мы поедем обратно в Нячанг. Путь займет около 3 часов, и вернемся в Нячанг к ужину, в районе 19:30.

По понедельникам и четвергам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питьевая вода
  • Все входные билеты по программе
  • Дегустация кофе
  • Новый автомобиль на 6-8 мест
  • Опытный русский гид
  • Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
  • Электросани на водопаде Датанла
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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