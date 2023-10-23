Если вы впервые отдыхаете во Вьетнаме и хотите изучить его немного больше, посетить нетуристические зоны, то экскурсия в Далат то, что вам нужно! Этот доступный и увлекательный экскурсионный тур позволит вам составить свое впечатление о стране и больше узнать о ее природе, культуре и традициях.