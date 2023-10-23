Если вы впервые отдыхаете во Вьетнаме и хотите изучить его немного больше, посетить нетуристические зоны, то экскурсия в Далат то, что вам нужно! Этот доступный и увлекательный экскурсионный тур позволит вам составить свое впечатление о стране и больше узнать о ее природе, культуре и традициях.
Ближайшие даты:
23
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26
окт
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30
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Что вас ожидает:
- Храм Линь Фуок
- Водопад Датанла
- Французская Аллея
- Глиняная деревня
- Фабрика кофе — La Viet
- «Crazy House»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 07.00 - 10.00 — Сбор из отелей и переезд в Далат из Нячанга.
- Экскурсия начнется в районе 7 утра. После короткого сбора из отелей, нас ждет 3-х часовой переезд в город Далат. По пути мы сделаем 2-3 остановки, чтобы насладиться красивыми пейзажами, кофейными плантациями и просто отдохнуть от дороги.
- Осмотр уникального буддистского Храма Линь Фуок.
- Вы обязательно увидите храм Линь Фуок (Linh Phuoc Pagoda). Все постройки этого храмового комплекса украшены мозаикой. А еще в храме есть колокол исполнения желаний. Целый ритуал: написать свое самое заветное желание на листочке, приклеить к колоколу и ударить в него. Говорят, что если человек чего-то искренне и очень сильно хочет, то это обязательно исполнится.
- Водопад Датанла + электросани.
- Датанла (Datanla Falls) — это ухоженный парк с фигурными клумбами, а также дикие джунгли, через которые вы пронесетесь на электросанях (включено в стоимость).
- Французская Аллея.
- В далатской дымке вашему взору откроются колониальные французские здания, которые напоминают о том, что Далат — это город, который был основан европейцами. До сих пор здесь царит колониальный французский дух, и все напоминает о некогда известном на весь мир Французском Индокитае.
- Глиняная деревня (Clay Tunnel).
- Глиняная деревня Далат — это уникальный туристический объект во Вьетнаме, построенный из глины и бамбука. Эта деревня представляет собой комплекс зданий и скульптур, выполненных в разных стилях и тематиках.
- Настоящая фабрика кофе — La Viet.
- Далат славится своим кофе на весь мир, ценители придерживаются высокого мнения о качестве местного зерна. У вас будет возможность продегустировать лучшие сорта, посмотреть производство, а после и приобрести понравившиеся кофейные зерна на одной из лучших кофейных фабрик Вьетнама — La Viet Coffee.
- Один из самых необычных домов мира — «Crazy House».
- Далат знаменит своим «Сумасшедшим домом» («Crazy House»). Одна весьма эксцентричная вьетнамка — мадам Данг Вьет Нга, решила создать этот необычный отель-музей. Она получила высшее архитектурное образование еще в СССР, а потом путешествовала по Испании. Все это очень повлияло на ее художественное видение и воплотилось в амбициозном, интересном и необычном проекте «Crazy House».
- Обед. Посещение ресторана в Далате.
- После осмотра достопримечательностей Далата, мы с вами изрядно проголодаемся и пообедаем в качественном ресторане в Далате. Обратите внимание, что обед не включен в стоимость экскурсии. В ресторане мы будем заказывать по меню, стоимость — 3-7 долларов за блюдо.
- 16.30 - 19.30 — Возвращение в Нячанг. После обеда и насыщенного на событиями дня мы поедем обратно в Нячанг. Путь займет около 3 часов, и вернемся в Нячанг к ужину, в районе 19:30.
По понедельникам и четвергам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питьевая вода
- Все входные билеты по программе
- Дегустация кофе
- Новый автомобиль на 6-8 мест
- Опытный русский гид
- Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
- Электросани на водопаде Датанла
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам и четвергамЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании