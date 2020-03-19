Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Всего за один насыщенный день вы сможете увидеть главные достопримечательности Далата. Путешествие начнется с живописной дороги, где можно насладиться панорамными видами.
В Далате вы посетите пагоду Линь Фуок, осмотрите знаменитый Сумасшедший читать дальше
Дом и попробуете блюда местной кухни. Маршрут включает водопады Понгур, Пренн и Датанла, где вас ждет катание на электросанях. Экскурсия включает трансфер, обед и сопровождение гида. Забронируйте тур и окунитесь в атмосферу Далата
4.67
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальные буддийские храмы
🏞️ Величественные водопады
🏠 Сумасшедший Дом
🍲 Вьетнамская кухня
🚐 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
Пагода Линь Фуок
Сумасшедший Дом
Водопад Понгур
Водопад Пренн
Водопад Датанла
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Буддийские святыни Далата
Наше путешествие начнется с нескольких часов живописной дороги в Далат: по пути мы остановимся на горном серпантине, чтобы насладиться чистейшим воздухом и завораживающей панорамой. В Далате вы прикоснетесь к буддийским традициям и полюбуетесь красочными деталями фасада в волшебной пагоде Линь Фуок.
Вьетнамская кухня и Сумасшедший Дом
Невозможно побывать в Далате и обойти вниманием гостиницу Crazy House (он же Сумасшедший Дом). Это фантастическое место, не поддающееся описанию, давно стало объектом паломничества блогеров. Вы осмотрите Crazy House и поразитесь, насколько иначе выглядит постройка с разных ракурсов. Затем отправимся в уютный ресторанчик и перекусим традиционными блюдами вьетнамской кухни.
Красота и энергетика водопадов Вьетнама
Маршрут охватит самые впечатляющие водопады в окрестностях Далата. Первым вас встретит роскошный Понгур, стекающий с отвесных скал сотнями потоков. После, оказавшись в природном парке, мы прогуляемся к водопаду Пренн и даже сможем заглянуть за его водяную завесу. А до следующего водопада, Датанла, вы домчитесь на электросанях! По пути вы будете с помощью рычага регулировать скорость саней: ускоряться или, напротив, ехать медленно, любуясь пейзажами парка, и в финальной точке переведете дух наедине с красотой Датанла.
Организационные детали
Обратите внимание: точная дата экскурсии может отличаться от той, которую вы бронируете, на 1-4 дня. Мы обязательно предупредим вас заранее — примерно за неделю (часто это бывает еще до вылета путешественников во Вьетнам). Если новая дата вас не устроит, мы вернем вам предоплату.
Как проходит экскурсия
Мы заберем вас от отеля около в 5:00-5:30 утра и около 20:00 вернемся в Нячанг
Будьте готовы провести в пути в Далат около 5 с половиной часов. По дороге предусмотрены остановки, чтобы легче было перенести поездку.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: все входные билеты, трансфер, сопровождение гида, обед и питьевая вода в машине
Оплачивается отдельно (по желанию): катание на слонах и страусах — 10$ и 3$, покупка сувениров, электросани на водопаде Датанла (~8$)
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 124 туристов
Мы небольшая команда профессиональных русских гидов, уже давно живущих во Вьетнаме (от 5 лет). Мы знаем и любим эту страну, говорим на её языке. Некоторые наши экскурсии (в Дананге) проводят читать дальше
русскоязычные гиды-вьетнамцы. Хотим показать вам Вьетнам с разных сторон, его быт и культуру, жизнь вьетнамцев с её неповторимым чертами. Наш продукт — это путешествия, которые соединяют в себе сразу несколько экскурсий. Наша команда не организует то, что собирает негативные отзывы: все наши экскурсии — это только то, что нравится нашим путешественникам (программы, которые собрали хотя бы 5 негативных отзывов, мы сразу же перестаем организовывать). Мы против принудительного шоппинга, слишком популярных мест с толпами китайских и корейских туристов, попыток выдать стандартные достопримечательности за аутентичные места. Присоединяйтесь изучать Вьетнам изнутри вместе с нами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
19 мар 2020
Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о Вьетнаме, о его жителях, деталях и интересных фактов, обязательно выбирайте эту экскурсию! Кстати, об обеде - он был очень вкусным и душевным!
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Владимир
7 мар 2020
Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна. Для меня наиболее читать дальше
интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе. Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.
А
Анна
7 фев 2020
Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа
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