Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур

Всего за один насыщенный день вы сможете увидеть главные достопримечательности Далата. Путешествие начнется с живописной дороги, где можно насладиться панорамными видами.В Далате вы посетите пагоду Линь Фуок, осмотрите знаменитый Сумасшедший

Дом и попробуете блюда местной кухни. Маршрут включает водопады Понгур, Пренн и Датанла, где вас ждет катание на электросанях. Экскурсия включает трансфер, обед и сопровождение гида. Забронируйте тур и окунитесь в атмосферу Далата

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Буддийские святыни Далата

Наше путешествие начнется с нескольких часов живописной дороги в Далат: по пути мы остановимся на горном серпантине, чтобы насладиться чистейшим воздухом и завораживающей панорамой. В Далате вы прикоснетесь к буддийским традициям и полюбуетесь красочными деталями фасада в волшебной пагоде Линь Фуок.

Вьетнамская кухня и Сумасшедший Дом

Невозможно побывать в Далате и обойти вниманием гостиницу Crazy House (он же Сумасшедший Дом). Это фантастическое место, не поддающееся описанию, давно стало объектом паломничества блогеров. Вы осмотрите Crazy House и поразитесь, насколько иначе выглядит постройка с разных ракурсов. Затем отправимся в уютный ресторанчик и перекусим традиционными блюдами вьетнамской кухни.

Красота и энергетика водопадов Вьетнама

Маршрут охватит самые впечатляющие водопады в окрестностях Далата. Первым вас встретит роскошный Понгур, стекающий с отвесных скал сотнями потоков. После, оказавшись в природном парке, мы прогуляемся к водопаду Пренн и даже сможем заглянуть за его водяную завесу. А до следующего водопада, Датанла, вы домчитесь на электросанях! По пути вы будете с помощью рычага регулировать скорость саней: ускоряться или, напротив, ехать медленно, любуясь пейзажами парка, и в финальной точке переведете дух наедине с красотой Датанла.

Организационные детали

Обратите внимание: точная дата экскурсии может отличаться от той, которую вы бронируете, на 1-4 дня. Мы обязательно предупредим вас заранее — примерно за неделю (часто это бывает еще до вылета путешественников во Вьетнам). Если новая дата вас не устроит, мы вернем вам предоплату.

Как проходит экскурсия

Мы заберем вас от отеля около в 5:00-5:30 утра и около 20:00 вернемся в Нячанг

Будьте готовы провести в пути в Далат около 5 с половиной часов. По дороге предусмотрены остановки, чтобы легче было перенести поездку.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет