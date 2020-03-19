Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур

Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Всего за один насыщенный день вы сможете увидеть главные достопримечательности Далата. Путешествие начнется с живописной дороги, где можно насладиться панорамными видами.

В Далате вы посетите пагоду Линь Фуок, осмотрите знаменитый Сумасшедший
читать дальше

Дом и попробуете блюда местной кухни. Маршрут включает водопады Понгур, Пренн и Датанла, где вас ждет катание на электросанях. Экскурсия включает трансфер, обед и сопровождение гида. Забронируйте тур и окунитесь в атмосферу Далата

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные буддийские храмы
  2. 🏞️ Величественные водопады
  3. 🏠 Сумасшедший Дом
  4. 🍲 Вьетнамская кухня
  5. 🚐 Комфортный трансфер

Что можно увидеть

  • Пагода Линь Фуок
  • Сумасшедший Дом
  • Водопад Понгур
  • Водопад Пренн
  • Водопад Датанла
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Буддийские святыни Далата

Наше путешествие начнется с нескольких часов живописной дороги в Далат: по пути мы остановимся на горном серпантине, чтобы насладиться чистейшим воздухом и завораживающей панорамой. В Далате вы прикоснетесь к буддийским традициям и полюбуетесь красочными деталями фасада в волшебной пагоде Линь Фуок.

Вьетнамская кухня и Сумасшедший Дом

Невозможно побывать в Далате и обойти вниманием гостиницу Crazy House (он же Сумасшедший Дом). Это фантастическое место, не поддающееся описанию, давно стало объектом паломничества блогеров. Вы осмотрите Crazy House и поразитесь, насколько иначе выглядит постройка с разных ракурсов. Затем отправимся в уютный ресторанчик и перекусим традиционными блюдами вьетнамской кухни.

Красота и энергетика водопадов Вьетнама

Маршрут охватит самые впечатляющие водопады в окрестностях Далата. Первым вас встретит роскошный Понгур, стекающий с отвесных скал сотнями потоков. После, оказавшись в природном парке, мы прогуляемся к водопаду Пренн и даже сможем заглянуть за его водяную завесу. А до следующего водопада, Датанла, вы домчитесь на электросанях! По пути вы будете с помощью рычага регулировать скорость саней: ускоряться или, напротив, ехать медленно, любуясь пейзажами парка, и в финальной точке переведете дух наедине с красотой Датанла.

Организационные детали

Обратите внимание: точная дата экскурсии может отличаться от той, которую вы бронируете, на 1-4 дня. Мы обязательно предупредим вас заранее — примерно за неделю (часто это бывает еще до вылета путешественников во Вьетнам). Если новая дата вас не устроит, мы вернем вам предоплату.

Как проходит экскурсия

  • Мы заберем вас от отеля около в 5:00-5:30 утра и около 20:00 вернемся в Нячанг
  • Будьте готовы провести в пути в Далат около 5 с половиной часов. По дороге предусмотрены остановки, чтобы легче было перенести поездку.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все входные билеты, трансфер, сопровождение гида, обед и питьевая вода в машине
  • Оплачивается отдельно (по желанию): катание на слонах и страусах — 10$ и 3$, покупка сувениров, электросани на водопаде Датанла (~8$)

в четверг в 05:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€33
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 мар 2020
Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о Вьетнаме, о его жителях, деталях и интересных фактов, обязательно выбирайте эту экскурсию! Кстати, об обеде - он был очень вкусным и душевным!
В
7 мар 2020
Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна.
Для меня наиболее
читать дальше

интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе.
Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.

А
7 фев 2020
Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нячанга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньДалатПрирода и пейзажиСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыВодопадыБуддистские храмы

Похожие экскурсии из Нячанга

Трансфер из аэропорта в Нячанг
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
19 за всё до 3 чел.
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:30
11 июня в 07:00
80 за человека
Край диких водопадов Бахо
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
Завтра в 08:30
11 июня в 07:00
70 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нячанге
ХорошоТам