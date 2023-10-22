Экзотическая кухня Вьетнама разнообразна и удивительна.
Поесть змею в Нячанге — пожалуй, одно из самых интересных и самобытных действ, связанных с кулинарией.
Кроме нового гастрономического опыта, ужин из змеи, по отзывам многих опробовавших его, укрепит иммунитет и зарядит энергией.
Поесть змею в Нячанге — пожалуй, одно из самых интересных и самобытных действ, связанных с кулинарией.
Кроме нового гастрономического опыта, ужин из змеи, по отзывам многих опробовавших его, укрепит иммунитет и зарядит энергией.
Ближайшие даты:
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Где же можно съесть змею в Нячанге?
Поездка в змеиную деревню очень отличается от привычных туристических шоу, которые набирают популярность в разных азиатских странах в последнее время. Вы посетите именно ресторан, в котором туристы редкие гости, а экзотическая кухня аутентична, ведь оценивают мастерство повара его же соплеменники.
Вам обязательно покажут настоящую кобру, именно ту, которую подадут на стол. При вас будет проведен ритуал приготовления традиционного напитка с кровью кобры, а также вы увидите еще трепещущее сердце змеи. После того, как кровь змеи превращена в «вино», понадобится немного времени, чтобы вы наконец смогли поесть змею в Нячанге.
Древний ритуал
Каждый элемент ритуала имеет свое значение, так, например, сердце змеи должен съесть мужчина, чтобы перенять силу, отвагу и мудрость кобры. Женщины тоже не останутся без внимания — для них экзотическая кухня Вьетнама приготовила настоящий рецепт, продлевающий молодость и красоту.
Новый гастрономический опыт
За неторопливой беседой время пролетит быстро, и вот, перед вами уже первое блюдо вечера, а затем и второе, и третье, и четвертое. Поесть змею в Нячанге, значит попробовать разные блюда из кобры. Экзотическая кухня Вьетнама славится тем, что из одной змеи можно приготовить несколько вкусных и интересных блюд.
Обратите внимание, что место, куда вас привезут, действительно не туристическое. Именно здесь можно поесть змею в Нячанге так, как это принято у самих вьетнамцев. Это не только экзотическая кухня, но и возможность увидеть жизнь людей: как они проводят время со своей семьей, празднуют личные и национальные праздники.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 5-6 блюд, приготовленные из кобры
- Питьевая вода
- Водка со змеиной кровью, сердцем и желчью
- Все входные билеты по программе
- Новый автомобиль на 6-8 мест
- Русский гид
- Питание
- Ритуал с коброй
- Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нячанга
Групповые
Необычные
Гастрономические
Похожие туры из Нячанга
Индивидуальная
7.5 часов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Аутентичные кварталы, дивные пагоды и атмосферные места города и его окраин
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
€80 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Ваша фотоcессия в Нячанге
Увидеть жизнь города изнутри и сделать стильные фотографии в его аутентичных местах
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня
Места, в которых нужно побывать, чтобы влюбиться в «город цветов»
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
€230 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании