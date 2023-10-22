Съесть кобру в Нячанге

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Ответы на вопросы
Экзотическая кухня Вьетнама разнообразна и удивительна.

Поесть змею в Нячанге — пожалуй, одно из самых интересных и самобытных действ, связанных с кулинарией.

Кроме нового гастрономического опыта, ужин из змеи, по отзывам многих опробовавших его, укрепит иммунитет и зарядит энергией.
Съесть кобру в Нячанге
Съесть кобру в Нячанге
Съесть кобру в Нячанге
Съесть кобру в Нячанге
Съесть кобру в Нячанге
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Описание

Где же можно съесть змею в Нячанге?
Поездка в змеиную деревню очень отличается от привычных туристических шоу, которые набирают популярность в разных азиатских странах в последнее время. Вы посетите именно ресторан, в котором туристы редкие гости, а экзотическая кухня аутентична, ведь оценивают мастерство повара его же соплеменники.
Вам обязательно покажут настоящую кобру, именно ту, которую подадут на стол. При вас будет проведен ритуал приготовления традиционного напитка с кровью кобры, а также вы увидите еще трепещущее сердце змеи. После того, как кровь змеи превращена в «вино», понадобится немного времени, чтобы вы наконец смогли поесть змею в Нячанге.

Древний ритуал

Каждый элемент ритуала имеет свое значение, так, например, сердце змеи должен съесть мужчина, чтобы перенять силу, отвагу и мудрость кобры. Женщины тоже не останутся без внимания — для них экзотическая кухня Вьетнама приготовила настоящий рецепт, продлевающий молодость и красоту.

Новый гастрономический опыт

За неторопливой беседой время пролетит быстро, и вот, перед вами уже первое блюдо вечера, а затем и второе, и третье, и четвертое. Поесть змею в Нячанге, значит попробовать разные блюда из кобры. Экзотическая кухня Вьетнама славится тем, что из одной змеи можно приготовить несколько вкусных и интересных блюд.
Обратите внимание, что место, куда вас привезут, действительно не туристическое. Именно здесь можно поесть змею в Нячанге так, как это принято у самих вьетнамцев. Это не только экзотическая кухня, но и возможность увидеть жизнь людей: как они проводят время со своей семьей, празднуют личные и национальные праздники.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 5-6 блюд, приготовленные из кобры
  • Питьевая вода
  • Водка со змеиной кровью, сердцем и желчью
  • Все входные билеты по программе
  • Новый автомобиль на 6-8 мест
  • Русский гид
  • Питание
  • Ритуал с коброй
  • Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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