Яркий круиз по северному архипелагу на комфортабельной яхте идеально подходит для отдыха с друзьями, семьей или деловыми партнерами. Отличный вариант для романтического или свадебного путешествия, а также для шумной вечеринки.
Почувствуйте роскошь аренды частной яхты с нашей командой, мы позаботимся о том, чтобы ваш отдых был незабываемым!
Почувствуйте роскошь аренды частной яхты с нашей командой, мы позаботимся о том, чтобы ваш отдых был незабываемым!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Южно-Китайское море
- Плавучая рыбацкая деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дневной круиз на яхте. Программа
08:45 — Наш представитель встретит вас в отеле и сопроводит в порт на комфортабельном минивэне.
09:00 — Отправление. Приветственные напитки и фрукты.
10:00 — Первая остановка, в самом удобном для купания месте, наша команда даст вам маски, трубку и ласты и научит ими пользоваться.
11:50 — Вторая остановка. Здесь вы можете заняться рыбалкой или весело провести время, прыгая в воду с крыши яхты.
13:35 — Остановка в плавучей рыбацкой деревне. Здесь местные жители ловят самых необычных морских обитателей. Стюард покажет и расскажет о них. При желании вы можете приобрести свежие морепродукты, пока наша команда готовит для вас BBQ.
15:00 — Возвращение в порт.
Вечерний круиз на яхте. Программа:
- 15:30 — Отправление. Приветственные напитки, фрукты и закуски. Играет DJ и мы отправляемся в путешествие!
- 16:20 — Остановка. Мы остановимся возле острова и вы сможете заняться снорклингом, рыбалкой, танцевать, болтать с друзьями и наслаждаться закатом.
- 18:30 — Ужин. BBQ из морепродуктов, мяса и овощей по оригинальным рецептам прямо на борту!
- 20:00 — Возвращение в порт.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питьевая вода
- Все водные транспортировки
- Все транспортировки по программе
- Питание
- Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании