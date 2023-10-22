Дневной круиз на яхте. Программа

08:45 — Наш представитель встретит вас в отеле и сопроводит в порт на комфортабельном минивэне.

09:00 — Отправление. Приветственные напитки и фрукты.

10:00 — Первая остановка, в самом удобном для купания месте, наша команда даст вам маски, трубку и ласты и научит ими пользоваться.

11:50 — Вторая остановка. Здесь вы можете заняться рыбалкой или весело провести время, прыгая в воду с крыши яхты.

13:35 — Остановка в плавучей рыбацкой деревне. Здесь местные жители ловят самых необычных морских обитателей. Стюард покажет и расскажет о них. При желании вы можете приобрести свежие морепродукты, пока наша команда готовит для вас BBQ.

15:00 — Возвращение в порт.

Вечерний круиз на яхте. Программа: