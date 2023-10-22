Увлекательный круиз на яхте в Нячанге

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Ответы на вопросы
Яркий круиз по северному архипелагу на комфортабельной яхте идеально подходит для отдыха с друзьями, семьей или деловыми партнерами. Отличный вариант для романтического или свадебного путешествия, а также для шумной вечеринки.

Почувствуйте роскошь аренды частной яхты с нашей командой, мы позаботимся о том, чтобы ваш отдых был незабываемым!
Увлекательный круиз на яхте в Нячанге
Ближайшие даты:
22
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окт
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27
окт
28
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даты

Что вас ожидает:

  • Южно-Китайское море
  • Плавучая рыбацкая деревня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дневной круиз на яхте. Программа

08:45 — Наш представитель встретит вас в отеле и сопроводит в порт на комфортабельном минивэне.
09:00 — Отправление. Приветственные напитки и фрукты.
10:00 — Первая остановка, в самом удобном для купания месте, наша команда даст вам маски, трубку и ласты и научит ими пользоваться.
11:50 — Вторая остановка. Здесь вы можете заняться рыбалкой или весело провести время, прыгая в воду с крыши яхты.
13:35 — Остановка в плавучей рыбацкой деревне. Здесь местные жители ловят самых необычных морских обитателей. Стюард покажет и расскажет о них. При желании вы можете приобрести свежие морепродукты, пока наша команда готовит для вас BBQ.
15:00 — Возвращение в порт.

Вечерний круиз на яхте. Программа:

  • 15:30 — Отправление. Приветственные напитки, фрукты и закуски. Играет DJ и мы отправляемся в путешествие!
  • 16:20 — Остановка. Мы остановимся возле острова и вы сможете заняться снорклингом, рыбалкой, танцевать, болтать с друзьями и наслаждаться закатом.
  • 18:30 — Ужин. BBQ из морепродуктов, мяса и овощей по оригинальным рецептам прямо на борту!
  • 20:00 — Возвращение в порт.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питьевая вода
  • Все водные транспортировки
  • Все транспортировки по программе
  • Питание
  • Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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