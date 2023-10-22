Сайгон а-ля Франс

Вьетнам довольно продолжительное время был колонией Франции. Именно поэтому влияние этой европейской страны до сих пор чувствуется в культуре современных вьетнамцев. Не обошло это влияние и архитектуру.

Так, например, в городе Сайгон есть свой Нотр-Дам (Нотр-Дам де Сайгон). Который обязательно включают в экскурсию из Нячанга в Сайгон. Увидите вы и здание Главпочтамта — удивительной красоты сооружение.

Дворец Воссоединения в городе Сайгон прошел целую эпоху от французской колонизации, до войны во Вьетнаме и теперь является не просто красивым зданием, но и символом смены эпох и становления мира в стране.

История Вьетнама на протяжении многих веков была связана с военными кампаниями разных стран. Безусловно, на современный облик города Сайгон, да и всей страны повлияла война, случившаяся здесь в 60-70хх гг. прошлого века.

Легкий шопинг в городе

После осмотра достопримечательностей и обеда, мы посетим основные торговые центры города, где вы сможете заняться шоппингом. После чего отправимся в аэропорт и вечером этого же дня вернемся в Нячанг.

Важно:

Авиабилеты приобретаются отдельно. Стоимость авиабилетов туда-обратно: 80-130 usd на человека.