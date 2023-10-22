В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)

В Сайгон из Нячанга на 1 день

Описание
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Ответы на вопросы
Сайгон — один из крупнейших мегаполисов Азии, экономическая столица Вьетнама.

Посетить этот удивительный город, в котором небоскребы соседствуют с небольшими домиками с черепичными крышами — прекрасная возможность расширить географию своих путешествий.
В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)
В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)
В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)
В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)
В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)
В Сайгон из Нячанга на 1 день (на самолете)
Ближайшие даты:
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Сайгон
  • Нотр-Дам де Сайгон
  • Здание Главпочтамта
  • Дворец Воссоединения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сайгон а-ля Франс

Вьетнам довольно продолжительное время был колонией Франции. Именно поэтому влияние этой европейской страны до сих пор чувствуется в культуре современных вьетнамцев. Не обошло это влияние и архитектуру.
Так, например, в городе Сайгон есть свой Нотр-Дам (Нотр-Дам де Сайгон). Который обязательно включают в экскурсию из Нячанга в Сайгон. Увидите вы и здание Главпочтамта — удивительной красоты сооружение.
Дворец Воссоединения в городе Сайгон прошел целую эпоху от французской колонизации, до войны во Вьетнаме и теперь является не просто красивым зданием, но и символом смены эпох и становления мира в стране.
История Вьетнама на протяжении многих веков была связана с военными кампаниями разных стран. Безусловно, на современный облик города Сайгон, да и всей страны повлияла война, случившаяся здесь в 60-70хх гг. прошлого века.

Легкий шопинг в городе

После осмотра достопримечательностей и обеда, мы посетим основные торговые центры города, где вы сможете заняться шоппингом. После чего отправимся в аэропорт и вечером этого же дня вернемся в Нячанг.

Важно:

Авиабилеты приобретаются отдельно. Стоимость авиабилетов туда-обратно: 80-130 usd на человека.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питьевая вода
  • Все входные билеты по программе
  • Все транспортировки по программе
  • Опытный русский гид
  • Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
Что не входит
  • Авиабилеты (стоимость авиабилетов туда-обратно: 80-130 usd/чел.)
  • Персональные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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