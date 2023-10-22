В Сайгон из Нячанга на 1 день
Сайгон — один из крупнейших мегаполисов Азии, экономическая столица Вьетнама.
Посетить этот удивительный город, в котором небоскребы соседствуют с небольшими домиками с черепичными крышами — прекрасная возможность расширить географию своих путешествий.
Посетить этот удивительный город, в котором небоскребы соседствуют с небольшими домиками с черепичными крышами — прекрасная возможность расширить географию своих путешествий.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сайгон
- Нотр-Дам де Сайгон
- Здание Главпочтамта
- Дворец Воссоединения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сайгон а-ля Франс
Вьетнам довольно продолжительное время был колонией Франции. Именно поэтому влияние этой европейской страны до сих пор чувствуется в культуре современных вьетнамцев. Не обошло это влияние и архитектуру.
Так, например, в городе Сайгон есть свой Нотр-Дам (Нотр-Дам де Сайгон). Который обязательно включают в экскурсию из Нячанга в Сайгон. Увидите вы и здание Главпочтамта — удивительной красоты сооружение.
Дворец Воссоединения в городе Сайгон прошел целую эпоху от французской колонизации, до войны во Вьетнаме и теперь является не просто красивым зданием, но и символом смены эпох и становления мира в стране.
История Вьетнама на протяжении многих веков была связана с военными кампаниями разных стран. Безусловно, на современный облик города Сайгон, да и всей страны повлияла война, случившаяся здесь в 60-70хх гг. прошлого века.
Легкий шопинг в городе
После осмотра достопримечательностей и обеда, мы посетим основные торговые центры города, где вы сможете заняться шоппингом. После чего отправимся в аэропорт и вечером этого же дня вернемся в Нячанг.
Важно:
Авиабилеты приобретаются отдельно. Стоимость авиабилетов туда-обратно: 80-130 usd на человека.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питьевая вода
- Все входные билеты по программе
- Все транспортировки по программе
- Опытный русский гид
- Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
- Что не входит
- Авиабилеты (стоимость авиабилетов туда-обратно: 80-130 usd/чел.)
- Персональные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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