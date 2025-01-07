4 дня
Северные провинции и тысячи островов: столица, вьетнамская Венеция и круиз по бухте Халонг
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
7 янв в 08:00
14 янв в 08:00
$770 за человека
3 дня
Мототур из Нячанга в Дананг: только для вашей компании
Проехать 700 км вдоль пляжей, через деревни и с заездом к пещерам и отведать местных блюд
Начало: Нячанг, место и время по договорённости
23 дек в 10:00
27 дек в 10:00
$380 за всё до 2 чел.
2 дня
Своей компанией в Далат: первозданная природа и самобытная архитектура горного Вьетнама
Выпить ароматного кофе, прокатиться на электросанях и погулять по тематическому парку
Начало: Ваш отель в Нячанге, точное время - по договорённо...
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$690 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Туры на 23 февраля»
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