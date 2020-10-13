Как добраться до Пуло-Кондора на самолёте

В Пуло-Кондоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Con Dao» вам не избежать

Список аэропортов Пуло-Кондора

Кондао VCS Con Dao

Самые дешёвые билеты в Пуло-Кондор из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇻🇳 Ханоя 4 698 5ч 55м (⇵1) из 🇻🇳 Хошимина 4 700 1ч 5м из 🇻🇳 Хайфона 5 883 4ч 40м (⇵1) из 🇻🇳 Фукуока 7 493 14ч 10м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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