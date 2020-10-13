Как добраться до Пуло-Кондора на самолёте
В Пуло-Кондоре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Con Dao» вам не избежать
Список аэропортов Пуло-Кондора
- Кондао VCSCon Dao
Самые дешёвые билеты в Пуло-Кондор из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|4 698
|5ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|4 700
|1ч 5м
|23.10.2020
|из 🇻🇳Хайфона
|5 883
|4ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇻🇳Фукуока
|7 493
|14ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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