Полезная информация о Тхузаумот
Что нужно знать о Тхузаумот: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тхузаумот
12:4538
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Тхузаумот
|По-английски
|Thu Dau Mot
|Столица региона
|Тхузаумот является столицей региона
|Население города
|91 009 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря