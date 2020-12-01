Как добраться до Вини на самолёте
В Вини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vinh Airport» вам не избежать
Список аэропортов Вини
- Винь VIIVinh Airport
Самые дешёвые билеты в Винь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.12.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|1 669
|1ч 50м
|30.10.2020
|из 🇻🇳Буонметхуот
|1 756
|1ч 25м
|15.10.2020
|из 🇻🇳Далата
|2 079
|1ч 35м
|27.10.2020
|из 🇻🇳Плейку
|4 098
|18ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|4 292
|8ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇻🇳Вана Дона
|4 910
|7ч 35м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|29 388
|36ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вини
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Фукуок
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