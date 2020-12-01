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Летим в Винь

Как добраться до Вини на самолёте

В Вини 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vinh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Вини

  1. Винь VII
    Vinh Airport

Самые дешёвые билеты в Винь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.12.2020из 🇻🇳Хошимина1 6691ч 50м
30.10.2020из 🇻🇳Буонметхуот1 7561ч 25м
15.10.2020из 🇻🇳Далата2 0791ч 35м
27.10.2020из 🇻🇳Плейку4 09818ч 5м (⇵1)
21.10.2020из 🇻🇳Нячанга4 2928ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇻🇳Вана Дона4 9107ч 35м (⇵1)
28.12.2020из 🇯🇵Токио29 38836ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вини, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Фукуок

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону